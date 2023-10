Renault va lancer 8 nouveaux véhicules hors d’Europe pour y être « plus rentable »

Le marque automobile française Renault a annoncé mercredi vouloir être « plus rentable » hors d’Europe et va lancer à cette fin huit nouveaux véhicules dans cette zone d’ici à 2027 en investissant 3 milliards d’euros.

« Alors que notre renouvellement produit porte ses fruits en Europe, nous allons maintenant rendre la marque plus globale et plus rentable » via une véritable « offensive à l’internationale », a indiqué dans un communiqué de presse Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault.

Concrètement, la marque au Losange « visera un chiffre d’affaires unitaire par véhicule vendu en dehors de l’Europe multiplié par deux par rapport à 2019 », précise-t-elle dans son communiqué.

Pour atteindre cet objectif, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Renaulution » de montée en gamme, la marque a misé sur les véhicules des segments C et D, des véhicules compacts et familiaux, « segments les plus créateurs de valeur ».

Renault prévoit ainsi d’investir 3 milliards d’euros pour lancer d’ici à 2027 huit nouveaux véhicules à l’international (hors Europe), dont cinq appartiendront à ces segments plus haut de gamme.

Pour accroître encore plus la rentabilité, ces nouveaux véhicules seront « basés sur un nombre réduit de plateformes, partagées entre différentes régions, renforçant ainsi nos synergies », a ajouté M. Cambolive.

Au total, deux nouvelles plateformes seront lancées. La première, « à l’architecture ajustable et flexible » afin de pouvoir l’adapter à tout un « spectre de véhicules », sera disponible en Amérique latine, en Turquie, au Maroc et en Inde.

La seconde, la plateforme CMA issue du partenariat signé en 2022 avec le groupe chinois Geely, sera destinée aux véhicules « haut de gamme » des segments D et E, conçus et fabriqués en Corée du Sud. « Le premier véhicule Renault Korea Motors développé sur cette plateforme sera présenté à la fin du 1er semestre 2024 », selon le communiqué.