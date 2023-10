Régime minceur pour l’alimentaire, les boissons et les alcools

Ozempic, antidiabétique qui fonctionne aussi comme médicament minceur “miracle”, a déjà fait parler de lui. Son producteur, Novo Nordisk, est devenu l’entreprise européenne à la valorisation boursière la plus élevée en septembre (441 milliards de dollars), prenant la place que LVMH occupait depuis plus de deux ans. Il renforce également toute l’économie danoise. Son succès et ses ventes qui explosent ont cependant des effets secondaires à la Bourse.

Le médicament provoquant un sentiment de satiété, les patients mangent moins… et cette perspective fait chuter tous les grands groupes alimentaires et de boissons sucrées et alcoolisées. Surtout depuis que le géant de la grande distribution américain Walmart a annoncé début octobre que les clients sous traitement achetaient en effet moins de nourriture, et surtout moins de produits riches en calories. La même journée, Coca-Cola et Pepsi ont perdu environ 5%. McDonald’s, Heineken, Nestlé et d’autres ont aussi laissé quelques plumes. Pareil pour l’indice européen du secteur, le Stoxx 600 Food Beverage and Tobacco, ce qui ne fait qu’ajouter à leur baisse générale de ces derniers mois. Une chute qui peut en tout cas poser des questions sur le business model de ces sociétés, en partie fondé sur l’obésité, véritable épidémie dans certains pays.

Le médicament a d’ailleurs fait une nouvelle victime la semaine dernière: il s’est avéré efficace contre les insuffisances rénales et Fresenius, actif dans la dialyse, a perdu 10%.