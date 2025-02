Qui se cache derrière le succès d’EnergyVision?

L’entreprise spécialisée dans les panneaux solaires devait faire son entrée en Bourse ce printemps. Elle s’impose désormais comme un acteur incontournable, son nom revenant presque chaque semaine dans l’actualité. Mais qui sont les actionnaires de cette pépite verte, et combien vaut réellement cette société qui électrise le marché de l’énergie ?

Fondée en 2014, EnergyVision a bâti son succès sur un modèle économique original. Contrairement à la plupart des installateurs de panneaux solaires, elle propose une solution sans investissement initial pour les particuliers et les entreprises. Les clients paient uniquement l’énergie consommée à un prix fixe et prédéfini, tandis que l’excédent produit est revendu sur le marché, notamment pour alimenter les stations de recharge de grandes enseignes commerciales.

Cette stratégie séduit, car elle combine accessibilité financière et rentabilité. Les clients bénéficient d’une énergie solaire sans devoir avancer de frais, tandis qu’EnergyVision maximise ses revenus en revendant l’électricité excédentaire. Cette approche lui permet d’attirer aussi bien les particuliers que les PME et les grandes entreprises. Aujourd’hui, EnergyVision est devenu un acteur incontournable de l’énergie verte en Belgique. Avec son concept de panneaux solaires gratuits et une présence massive à Bruxelles, l’entreprise affiche une croissance spectaculaire.

En 2023, EnergyVision a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 121 millions d’euros, dont 57 millions en Belgique, soit 47% de ses revenus globaux. Ses deux autres marchés clés, la Chine et le Maroc, lui ont rapporté respectivement 51 millions et 12,5 millions d’euros. L’entreprise a également dégagé un bénéfice net de 6,3 millions d’euros, illustrant sa rentabilité malgré des investissements lourds.

De journaliste à entrepreneur visionnaire

Derrière EnergyVision se trouve Maarten Michielssens, 42 ans, un ancien journaliste sportif de Het Laatste Nieuws. Passionné d’innovation, il décide en 2014 de se lancer dans l’énergie renouvelable et fonde EnergyVision avec un capital de départ modeste de 18.600 euros. À l’époque, il ne pouvait sans doute pas imaginer qu’en 10 ans seulement, son entreprise atteindrait une valorisation de près de 606 millions d’euros.

Cette montée en puissance a été progressive, mais extrêmement efficace. Depuis sa création, l’entreprise a bénéficié d’investissements stratégiques, attirant des actionnaires influents qui ont permis d’accélérer son développement. EnergyVision est aujourd’hui considérée comme l’une des entreprises les plus prometteuses du secteur de l’énergie verte en Belgique.

Un trio à la tête de l’entreprise

EnergyVision est contrôlée par MDM Holding, qui détient 71% du capital. Ce holding est lui-même détenu par trois figures clés du groupe. Le fondateur et CEO Maarten Michielssens possède 51% des parts de MDM, lui permettant ainsi de contrôler un tiers d’EnergyVision. À ses côtés, Koen Decourt, 36 ans, directeur général adjoint, détient 23% du holding, tandis que Hassan Mourhit, 43 ans, ancien champion de Belgique du 1.500 mètres en salle et directeur d’EnergyVision au Maroc, contrôle près de 25% des parts.

Grâce à leur participation majoritaire dans MDM Holding, ces trois dirigeants exercent un contrôle stratégique sur l’entreprise. Tout en s’appuyant sur des investisseurs de renom.

Marc Coucke, numéro deux

En 2021, EnergyVision franchit une nouvelle étape lorsque Marc Coucke décide d’investir dans l’entreprise via son fonds Alychlo. Il injecte 17,5 millions d’euros dans EnergyVision, sur la base d’une valorisation de 1.380 euros par action. Cet investissement propulse l’entreprise à un niveau supérieur, lui offrant les moyens d’accélérer son expansion.

Aujourd’hui, Alychlo détient près de 12% des parts d’EnergyVision. Ce qui en fait le deuxième actionnaire le plus important après MDM Holding. Son CEO, Pieter Bourgeois, siège d’ailleurs au conseil d’administration d’EnergyVision depuis 2019.

Un cercle restreint d’investisseurs influents

En plus de Marc Coucke, plusieurs grandes fortunes ont pris des parts dans EnergyVision. Parmi elles, la famille De Raedt-Vanderheyden, milliardaires ayant fait fortune dans les laboratoires biomédicaux CMA et Medina, détient 4,4% du capital. D’autres figures bien connues du monde des affaires sont également présentes, comme la famille Boone, propriétaire de Lotus Bakeries, ainsi que Tom Brenninkmeijer, héritier de l’empire C&A.

Par ailleurs, l’entreprise compte également des actionnaires institutionnels. C’est le cas de finance& invest.brussels, organisme financé par la Région bruxelloise, qui soutient le développement de sociétés actives dans la capitale. Cette participation publique renforce l’implantation stratégique d’EnergyVision à Bruxelles, où elle domine largement le marché des panneaux solaires.

Une entrée en Bourse retardée

Avec une croissance impressionnante et un modèle économique bien rodé, EnergyVision semblait prête à faire son entrée en Bourse cette année. Pourtant, l’opération a été reportée, laissant planer le doute sur ses intentions futures. Ce report peut s’expliquer par plusieurs facteurs : la volatilité des marchés financiers, les incertitudes économiques ou encore la volonté des actionnaires de maximiser la valorisation de l’entreprise avant une introduction officielle. En attendant, EnergyVision continue d’étendre son influence et d’attirer l’attention des investisseurs.

La question reste ouverte : l’entreprise choisira-t-elle 2025 pour faire son entrée sur les marchés boursiers ? Une chose est sûre, EnergyVision n’a pas fini de faire parler d’elle, et son expansion pourrait bien redéfinir les standards du secteur de l’énergie verte en Belgique et au-delà.