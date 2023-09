Quels sont les 10 des meilleurs aéroports du monde ?

C’est l’aéroport de Tokyo Haneda qui est classé meilleur aéroport mondial, selon la société Cabin Crew HQ. Le top 10 ne comprend aucune plateforme européenne hormis Istanbul.

L’aéroport japonais domine le classement grâce à son niveau de vols ponctuels très élevé et à son large choix de restaurants et de magasins. Il est suivi par l’aéroport principal d’Atlanta puis par celui de Chicago (O’Hare).

Le classement a été établi par Cabin Crew HQ, qui a construit un indice composite évaluant les aéroports selon les critères de taille, de ponctualité, du coût du parking, du nombre de magasins et de restaurants et du coût éventuel pour déposer un voyageur à l’aéroport en auto, car parfois cela se paie (voir l’aéroport de Charleroi).

Un top parmi les 30 plus grands

Le classement est limitatif, car il ne porte que sur les 30 plus grands aéroports mondiaux, ce qui exclut Brussels Airport ou l’aéroport de Charleroi. Mais ceux de Paris Charles De Gaulle, de Barcelone ou Amsterdam Schiphol en font partie.

Les aéroports européens sont assez mal classés, car leur ponctualité n’est pas très grande par rapport à ceux du top 10 ci-dessous. Les données (2022) proviennent de la Port Authority of New York and New Jersey, de The Official Aviation Guide of the Airways (OAG) et des sites des aéroports pour le décompte des magasins et des restaurants.

2,8 dollars pour une semaine de parking

Les aéroports européens sont aussi mal classés pour le coût du parking, hormis Istanbul International Airport (16,2 dollars par semaine). Le champion est le Soekarno-Hatta International Airport, en Indonésie, avec 2,8 dollars par semaine.

Paris Charles De Gaulle et Amsterdam Schiphol demandent respectivement 175 et 82 dollars. L’aéroport qui propose le plus grand choix de restaurants est Mexico (Lic Benito Juarez), avec 168 établissements, suivi d’Hartsfield-Jackson Atlanta International (159), qui est aussi le plus grand aéroport du monde en termes de trafic (93,7 millions de passagers).

Les 10 meilleurs aéroports du monde

Classement Aéroport Pays Score sur 100 1 Tokyo International (Haneda) Airport Japan 80 2 Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport United States 75.18 3 O’Hare International Airport United States 71.04 4 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México « Lic Benito Juárez » Mexico 69.82 5 Dallas/Ft Worth International Airport United States 67.59 6 George Bush Intercontinental Airport United States 67.49 7 Indira Gandhi International Airport India 67.23 8 Denver International Airport United States 66.29 9 Istanbul International Airport Turkey 65.67 10 Charlotte Douglas International Airport United States 65.26

Source : Cabin Crew HQ 2023