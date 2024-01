Quels risques pour les avions Boeing en Europe?

Les avions Boeing 737 Max 9 sont-ils encore sûrs ? C’est la question que tout le monde se pose après la perte d’une porte en plein vol d’un avion de la compagnie aérienne Alaska Airlines la semaine dernière.

Grosse frayeur dans les airs ce vendredi 5 janvier: le vol 1282 d’Alaska Airlines reliant Portland à Ontario a perdu une porte en plein vol, alors qu’il avait décollé depuis une vingtaine de minutes. L’avion a pu faire demi-tour et se poser en urgence à Portland, et ramener ses 171 passagers et six membres d’équipage sains et saufs. Quelques passagers ont toutefois été légèrement blessés, mais l’accident aurait pu être beaucoup plus grave. Les images – particulièrement impressionnantes – ont fait le tour du monde, et une enquête est en cours pour comprendre comment l’incident a pu survenir. Le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, a reconnu ce mardi une « erreur » après l’incident.

Le morceau de l’avion de 27 kilos tombé du ciel a été retrouvé dans un jardin de l’Oregon. Connu sous le nom de “porte-bouchon”, le panneau servait à obstruer une porte de sécurité supplémentaire qui est désactivée et masquée lorsque le 737 Max 9 est dans sa configuration minimale de passagers. L’avion était neuf, il avait été livré à Alaska Airlines le 31 octobre 2023 et n’aurait effectué qu’environ 100 vols par mois.

L’Agence fédérale américaine de l’aviation civile (FAA) a ordonné samedi l’inspection immédiate de 171 appareils 737 MAX 9 de Boeing, suspendus de vol d’ici là, à la suite de l’incident. L’avion était neuf, il avait été livré à Alaska Airlines le 31 octobre 2023 et n’aurait effectué qu’environ 100 vols par mois.

Quelle est la situation en Europe?

La FAA estime que, dans le monde, il y a 171 Boeing 737 MAX 9 avec la porte latérale bouchée. Mis à part Alaska Airlines et ses 65 appareils, la compagnie américaine United Airlines est concernée avec 79 appareils du même modèle. United Airlines a annulé plusieurs vols le temps de mener les visites d’inspections. Selon le décompte du site Air-journal.fr, les autres 737 MAX 9 concernés sont exploités par la compagnie panaméenne Copa Airlines (21 appareils) et la compagnie turque Turkish Airlines (5 appareils).

Un modèle très précis

Décliné sous plusieurs formes, le Boeing 737 MAX pose question sur sa fiabilité. Depuis son lancement, deux drames sont survenus, faisant 181 morts en 2018 et 157 morts en 2019. L’exploitation des 737 MAX avait été suspendue pendant 20 mois, et le constructeur avait dû revoir le système de contrôle en vol. Plus récemment, des problèmes de qualité ont entraîné des délais de livraison, puis, en décembre, de nouvelles inspections ont été demandées aux compagnies exploitant l’appareil pour vérifier que des pièces du système de contrôle du gouvernail n’étaient pas desserrées. Fin 2023, Boeing a livré plus de 1 370 exemplaires du 737 MAX, dont un peu plus de 500 737 MAX 9.