Quelque 500 travailleurs mènent une action à Lanaken pour la venue du CEO de Sappi Europe

Quelque 500 travailleurs de l’usine de fabrication de papier Sappi, basée à Lanaken, accompagnés de leurs proches, ont mené vendredi matin une action de solidarité alors que le CEO de la section européenne du groupe venait expliquer, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, la décision de la direction de fermer l’usine.

Il y a précisément un mois, le 10 octobre, la direction a annoncé son intention de fermer l’usine de Lanaken au printemps 2024, entraînant la perte de 650 emplois. L’entreprise sud-africaine a assuré qu’un plan social accompagnerait les personnes licenciées.

Selon les syndicats, de nombreuses questions sur la gestion de la fermeture demeurent cependant depuis cette annonce. Ils ont reçu toutefois plusieurs signes positifs. « Nous avons pu parler avec la direction et Marco Eikelenboom (CEO de Sappi Europe, NDLR) et nous comprenons ce qui se trouve sur la table », a avancé Roger Peeters, délégué syndical de l’ACV Limbourg. « Marco Eikelenboom a reçu un mandat de l’Afrique du Sud, mais il n’est pas encore clair si cela correspond à ce que nous souhaitons. Nous devons examiner cela plus en détail », a-t-il expliqué.

Pour marquer leur solidarité avec les travailleurs de l’usine de Lanaken, environ 500 personnes ont mené une action de solidarité vendredi matin. Parmi les participants figuraient, outre des membres du personnel, plusieurs proches des travailleurs ainsi que le bourgmestre de la commune limbourgeoise Marino Keulen et des échevins.