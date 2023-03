Vu le palmarès, le Belge semble demeurer fidèle aux valeurs sûres et aux marques à fort ancrage belge.

Pour la huitième année consécutive, l’agence de communication Serviceplan et l’analyste Gfk ont organisé la cérémonie de Best Brands Awards qui récompensent les marques favorites des Belges dans 21 secteurs d’activité différents.

Ce classement est toujours très attendu car il émane des consommateurs qui jugent les marques selon deux critères: le succès économique réel et l’attrait commercial. 4.500 personnes ont ainsi été invitées à donner leur avis cette année.

Vu le palmarès, le Belge semble demeurer fidèle aux valeurs sûres et aux marques à fort ancrage belge. Samsung, Bol.com, Colruyt, HP, Engie, Gardena, Martini, Miele, Philips et Royal Canin voient ainsi leur leadership confirmé dans leurs secteurs respectifs, Samsung décrochant même le meilleur score toutes catégories confondues.

Au rayon des surprises: VW a détrôné BMW dans la catégorie auto, Argenta est passée de la cinquième à la première place du secteur des services financiers et d’assurances ; Eggo, Tom & Co et Spa ont aussi ravi le leadership de leur catégorie.