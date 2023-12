Quelles sont les tendances automobiles pour 2024 ?

Nouvelles citadines électriques, nombreux SUV électriques (mais pas que) et nouvelles supercars… Que nous réserve 2024 en matière de sorties et de présentations de voitures ?

Nouvelle année ; nouveaux modèles et nouvelles tendances dans le monde de l’automobile. L’électrification du parc automobile devrait se poursuivre, pas à pas. Il y a notamment toute une série de citadines électriques qui vont débarquer sur le marché, ce qui devrait faire baisser les prix.

Côté français, la nouvelle Citroën C3, pour l’instant uniquement annoncée en électrique, est attendue en mars. Présentée en octobre, elle coûtera moins de 25.000 euros. Chez Renault, la nouvelle Renault 5 e-Tech, version électrique de l’historique Renault 5, est attendue en novembre. Elle aussi devrait coûter moins de 25.000 euros. C’est la remplaçante de la Zoé.

La Citroën ë-C3. Image : Caradisiac, YouTube

Côté italien aussi, deux citadines électriques sont attendues. La fameuse Fiat Panda retrouvera sa forme carrée. Sa sortie est annoncée pour le 11 juillet, et la voiture devrait porter le nom de Centoventi, même si elle pourrait aussi porter le nom de Panda. Lancia sortira une nouvelle version de son Ypsilon, en mai. La version actuelle (thermique) date de 2011 et n’est plus que disponible en Italie, mais la marque veut faire son retour sur la scène internationale.

Modèle concept de la Centoventi, au salon de Genève en 2019. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images)

En septembre, c’est Hyundai qui viendra défier le marché européen avec un véhicule à moins de 20.000 euros. Casper est une petite citadine aux allures d’un 4×4, pour l’heure uniquement disponible en Corée du Sud. Autre citadine électrique asiatique : la nouvelle Nissan Micra devrait être présentée en fin d’année, avec une sortie l’année d’après cependant.

SUV

L’autre tendance automobile en cours et qui va continuer en 2024 sont les Sport Utility Vehicles (SUV). En janvier, plusieurs modèles seront ainsi au rendez-vous, dont la très attendue Polestar 3, électrique. Mais aussi la Renault Scenic, un SUV familial et électrique. Toujours en janvier et en électrique, il y a aussi les sorties de la nouvelle Volvo EX90 et de la Zeekr X, cousin chinois de Volvo (et Polestar).

La Polestar 3. (Photo by John Keeble/Getty Images)

Plus tard sur l’année, on attend aussi d’autres SUV électriques comme la Smart #3 en février, la Peugeot 3008 et l’Omoda 5 de Chery, une nouvelle marque chinoise à arriver en Europe, en mars, la présentation de la Jaguar J Pace en avril, la Lotus Emeya en mai, l’Audi Q6 e-tron et la Range Rover EV en juin, la Cupra Tavascan et une nouvelle BMW iX3 en août, la Porsche Macan E en septembre, la BYD Seal U et le dévoilement de la Range Rover Evoque et de la Peugeot 5008 en octobre, pour citer quelques exemples.

Du côté des SUV thermiques, il y aura notamment la Toyota C-HR en janvier, la présentation de l’Alfa Romeo B-SUV en février et Dacia Duster et la Skoda Kodiaq en avril, par exemple.

Supercars

Du côté des bolides sportifs, il y aura également des nouveautés en 2024. Ferrari devrait présenter deux modèles. Le premier sera la GT, en février. Elle est censée remplacer la 812 Superfast. En avril ce sera au tour d’une nouvelle hypercar d’être présentée, encore mystérieuse aujourd’hui. Elle sera la suite de l’hybride LaFerrari. Une autre belle Italienne, l’Alfa Romeo 33 Stradale, refonte moderne de celle des années 60, sortira d’usine en décembre (il n’y aura que 33 modèles, et ils sont tous déjà réservés), tout comme la nouvelle Lamborghini Huracán.

L’Alfa Romeo 33 Stradale. Images : Top Gear, YouTube.

Côté allemand, Mercedes-Benz devrait présenter sa nouvelle AMG GT en février. Une version AMG de la GLC Coupé fera son entrée sur le marché en mars et une version décapotable de l’AMG CLE en août. Porsche présentera la version électrique de la Boxter en avril.

Côté britannico-chinois, un nouveau roadster, électrique et décapotable verra le jour chez MG, en juin. Il s’agit de la Cyberster.