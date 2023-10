Que nous disent les gagnants de l’an dernier? « L’intérêt pour le développement durable ne cesse de croître »

Les Trends Impact Awards ont été décernés pour la première fois en 2022. Dix entreprises ont été récompensées pour leur engagement en faveur d’un monde plus durable. Un an plus tard, Trends-Trendances a frappé à la porte de six d’entre elles. Comment leur organisation a-t-elle évolué ?

Mindlab

Quels sont les efforts de Mindlab en matière d’entrepreneuriat à impact ?

JAN LAZEURE, cofondateur. Mindlab est une plateforme en ligne destinée aux entreprises et à leurs employés, axée sur le bien-être mental et le développement personnel. Elle propose des programmes d’apprentissage fondés sur des données scientifiques, qui permettent aux employés de travailler sur leur bien-être mental à leur propre rythme. Ce faisant, Mindlab vise à abaisser le besoin de recourir à l’aide psychologique ainsi qu’à promouvoir la sensibilisation et la prévention des problèmes de santé mentale.

Quel impact a eu l’award remporté l’an dernier ?

Nous avons reçu de nombreuses témoignages de soutien de la part de responsables des ressources humaines et avons constaté une hausse des demandes après la cérémonie de remise des prix. Cela a renforcé notre confiance dans le potentiel de notre produit.

Comment Mindlab a-t-elle évolué au cours de l’année écoulée ?

Nous avons encore amélioré les performances et les fonctionnalités de la plateforme. Pour ce faire, nous sommes à l’écoute des questions de nos clients. Par exemple, nous avons récemment entièrement remanié notre tableau de bord RH. Les utilisateurs disposent désormais de leur propre tableau de bord, ce qui leur permet de naviguer plus rapidement et plus efficacement.

Biolectric

Quels sont les efforts de Biolectric en matière d’entrepreneuriat à impact ?

KLAAS VANHEE, directeur commercial. Biolectric fabrique des digesteurs de fumier pour les exploitations agricoles. Notre solution convertit le fumier en énergie verte et en substitut d’engrais. Le processus permet de réduire de 83 % les gaz à effet de serre et, combiné à un épurateur d’azote, il peut également réduire de 65 % les émissions d’azote de l’exploitation. Le système est entièrement automatique, ce qui permet à l’agriculteur de se concentrer sur son activité principale. En outre, il lui offre une source supplémentaire de revenus.

Quel impact a eu l’award remporté l’an dernier ?

Ce prix fut une grande motivation pour continuer à construire un avenir encore plus durable pour l’agriculture.

Comment Biolectric a-t-il évolué au cours de l’année écoulée ?

Nous travaillons activement sur nos usines en les développant et en les améliorant constamment. Elles deviennent ainsi de plus en plus durables et robustes. En outre, nous essayons d’accroître l’efficacité et la fiabilité de nos processus. Par exemple, nous veillons à ce que le transport de nos installations ait le moins d’impact possible sur l’environnement. Elles sont transportées par un seul camion. Nous essayons d’étendre cette même approche autant que possible au processus de production de nos installations.

Gramitherm

Quels sont les efforts de Gramitherm en matière d’entrepreneuriat à impact ?

FLORENT TIMMERMANS, associé gérant et directeur financier. Nous produisons des panneaux isolants à base d’herbe coupée belge. Il s’agit des panneaux les plus neutres en carbone du marché et dont l’empreinte écologique est de loin la plus faible. Contrairement à d’autres produits biosourcés, nous n’utilisons pas de terres agricoles pour notre matière première. Nous travaillons uniquement avec de l’herbe « perdue » (provenant de l’entretien des municipalités, des canaux, des rivières, des parcs naturels, etc.). De plus, nos panneaux isolants sont moins chers que la laine de roche et sont recyclables à 100 %.

Quel impact a eu l’award remporté l’an dernier ?

Le prix a permis à Gramitherm d’attirer l’attention des médias et de renforcer la notoriété de sa marque.

Comment votre organisation a-t-elle évolué au cours de l’année écoulée ?

Nous avons lancé un certain nombre de nouvelles initiatives durables. Notamment la collecte des chutes de nos panneaux d’isolation auprès de nos clients B to B les plus importants. Nous les apportons à notre usine et les recyclons pour en faire de nouveaux panneaux. Nous réduisons ainsi les déchets. Nous souhaitons davantage développer cette initiative.

DEME

Quels sont les efforts de DEME en matière d’entrepreneuriat à impact ?

JISKA VERHULST, responsable du développement durable. DEME est un entrepreneur de premier plan dans les domaines de l’énergie offshore, de l’assainissement environnemental, du dragage et de l’infrastructure maritime. Nous sommes également actifs dans les activités de concession. Nous apportons des solutions à des défis tels que l’élévation du niveau des mers, l’augmentation de la population, la réduction des émissions et la pollution des rivières et des sols.

Quel impact a eu l’award remporté l’an dernier ?

Il souligne surtout l’importance pour nous de poursuivre dans la voie choisie. A savoir le développement d’îles énergétiques où nous combinons la production d’énergie renouvelable avec le stockage et la conversion vers d’autres vecteurs énergétiques, la production d’hydrogène vert à l’échelle industrielle, les projets de protection côtière, l’assainissement des sols et des sédiments, l’investissement dans des centres de recyclage des sols, etc.

Comment DEME a-t-il évolué au cours de l’année écoulée ?

Nous avons continué à travailler sur la transition mondiale vers les énergies propres et sur le développement de parcs éoliens en mer en Europe, à Taïwan et aux Etats-Unis. Nous participons également à la construction du tunnel Fehmarnbelt, le plus long tunnel routier et ferroviaire immergé du monde, qui rendra le commerce et le tourisme entre l’Allemagne et le Danemark plus respectueux de l’environnement. En outre, nous avons élargi notre flotte avec des navires respectueux de l’environnement.

LITA.co

Quels sont les efforts de LITA.co en matière d’entrepreneuriat à impact ?

VINCENT DE BROUWER, directeur national. LITA.co met en relation des entreprises qui ont un impact environnemental et social positif et des investisseurs qui souhaitent mettre leur épargne au service d’un monde meilleur.

Quel impact a eu l’award remporté l’an dernier ?

Il nous a aidés à convaincre les gens du sérieux de notre approche et de la qualité des investissements proposés sur la plateforme.

Comment LITA.co a-t-elle évolué au cours de l’année écoulée ?

Le développement durable est au cœur de notre modèle d’entreprise, qui n’a pas changé au cours de l’année écoulée et qui continuera ainsi. Nous constatons que l’intérêt pour l’investissement durable continue de croître de manière significative, tout comme son importance.

Les Petits Riens

Quels sont les efforts des Petits Riens en matière d’entrepreneuriat à impact ?

EMMANUEL BAWIN, directeur général. L’ASBL est un acteur de premier plan dans le secteur de l’économie sociale depuis 1937. Nos activités (collecte, tri et vente de biens de seconde main) ont non seulement un impact positif sur l’environnement mais constituent également une plateforme pour l’intégration sociale et professionnelle de quelque 500 personnes chaque année. Parallèlement, nous développons toutes sortes d’initiatives pour favoriser l’accès au logement, à l’emploi et à l’accompagnement des personnes les plus vulnérables de notre société.

Quel impact a eu l’award remporté l’an dernier ?

Ce prix fut une grande reconnaissance et nous encourage à continuer à travailler pour générer encore plus d’impact et prouver que notre modèle d’entreprise fonctionne.

Comment votre organisation a-t-elle évolué au cours de l’année écoulée ?

Avec l’ouverture récente de nos magasins à Louvain-la-Neuve et à Louvain, nous souhaitons donner accès à notre offre à un plus grand nombre de Belges. Nous avons également récemment augmenté notre capacité d’accueil en ouvrant un foyer semi-autonome pour cinq jeunes sans-abri.