Proximus relève ses prévisions pour l’année 2023

Proximus a enregistré une croissance de 4,3% de son chiffre d’affaires domestique au troisième trimestre, à 1.173 millions d’euros, indique l’opérateur vendredi.

Face à une « excellente dynamique commerciale », l’entreprise a décidé de revoir à la hausse ses prévisions pour le chiffre d’affaires domestique ainsi que l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) domestique et du groupe pour l’ensemble de l’année 2023.

Dans l’ensemble, le groupe Proximus a enregistré un chiffre d’affaires sous-jacent de 1.527 millions d’euros au troisième trimestre (+1,1%). L’EBITDA sous-jacent du groupe s’est élevé à 458 millions d’euros, en baisse de 0,4%.

Le chiffre d’affaires du segment résidentiel et du segment business ont eux aussi progressé, respectivement de 5,5% et de 4,1%. L’EBITDA domestique a lui diminué de 0,7% par rapport à la même période en 2022, en amélioration par rapport aux trimestres précédents, atteignant 423 millions d’euros.

Le groupe a par ailleurs clôturé la période avec une croissance de sa base Mobile Postpaid (+60.000 clients) et de sa base internet (+11.000 clients), grâce à l’extension de la couverture fibre. Elle atteint désormais 26% de la population et 353.000 lignes fibre étaient activées à la fin septembre. Les abonnements TV ont par contre continué à s’éroder avec une baisse de 12.000 abonnements.

Pour l’année 2023, Proximus prévoit une croissance du chiffre d’affaires domestique de 3,5% à 4%, tandis que la baisse de l’EBITDA domestique sera limitée aux alentours de 2%.

Le conseil d’administration a par ailleurs approuvé le paiement d’un dividende intérimaire de 0,50 euro par action pour l’exercice comptable 2023.