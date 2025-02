Prosus acquiert Just Eat Takeaway pour 4,1 milliards d’euros 

Le groupe d’investissement Prosus va acquérir Just Eat Takeaway pour 4,1 milliards d’euros, ont annoncé lundi les deux sociétés. Prosus propose 20,30 euros par action pour l’entreprise de livraison de repas à domicile, cotée en bourse à Amsterdam.

Cette offre représente une prime de 63% par rapport au cours de clôture de l’action de Just Eat Takeaway vendredi. L’opération est “unanimement soutenue et recommandée” par le conseil d’administration et le conseil de surveillance de la société de livraison, ressort-il des communiqués de presse.

L’acquisition de Just Eat Takeaway offre à Prosus “une occasion unique de créer un champion européen de la livraison de repas et de renforcer sa position dans un secteur clé en pleine croissance”. L’entreprise restera basée à Amsterdam sous son nom actuel et conservera ses marques principales.

Stratégie et soutien de Just Eat Takeaway

“Just Eat Takeaway est désormais une entreprise à la croissance plus rapide et plus rentable, qui se concentre principalement sur l’Europe. Prosus soutient nos plans stratégiques et ses ressources importantes contribueront à accélérer nos investissements et notre croissance dans les repas, l’épicerie, la fintech et d’autres secteurs adjacents”, a affirmé Jitse Groen, CEO de Just Eat.

Performances internationales et investissements de Prosus

L’entreprise de livraison est aujourd’hui active dans 17 pays, et notamment en Belgique sous le nom Takeaway.com. Elle a traité 879 millions de commandes en 2024, générant un chiffre d’affaires de plus de cinq milliards d’euros. Sa perte nette s’élevait néanmoins à plus de 1,6 milliard d’euros, soit un peu moins que les 1,8 milliard de 2023.

Prosus, basée à Amsterdam, est la branche d’investissement technologique du groupe d’investissement sud-africain Naspers. La société détient notamment 24% du conglomérat chinois Tencent. Fabricio Bloisi, CEO de Prosus, a affirmé en janvier que le groupe disposait de près de 20 milliards d’euros à investir et qu’il était prêt à se développer en Europe.

Prosus est déjà actif dans le secteur de la livraison de repas dans des pays hors Europe, notamment au Brésil avec iFood et des participations dans Delivery Hero, Meituan et Swiggy.