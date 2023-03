Progression notable des chiffres de faillites en Belgique, sauf à Bruxelles qui connaît une baisse

On compte 872 faillites en ce mois de février 2023, soit un peu plus qu’en janvier qui en comptait 845.

Ces chiffres contiennent les jugements sur associés emmenés dans la faillite de leur entreprise, soit 25 en janvier et 35 en février. Le pourcentage de jugements sur assignation progresse à 43,58% du total mensuel, ce qui est bien plus que les petits 32% de janvier. Le moratoire de la fin de l’année passée, qui vise à protéger les entreprises qui souffrent des prix de l’énergie, n’a pas pris formellement fin, mais n’empêche manifestement plus les jugements de tomber. La proportion normale est de 50% de jugements sur assignations et 50% de faillites sur aveu.

Progression notable des chiffres

Par rapport à 2022, la progression des chiffres est notable : + 22,46% en janvier et + 10,52% en février. Mais on reste encore sous les chiffres de 2019, qui étaient respectivement de 936 jugements en janvier et 1.004 en février.

Les liquidations judiciaires restent à la traîne par rapport à l’année passée. 477 en janvier et 565 en février, contre 689 et 798 pour 2022. C’est 30% de moins. Peut-être y-a-t-il enfin moins d’entreprises qui sont en défaut aggravé de publication de leur compte annuel, mais c’est encore à vérifier.

Bruxelles connaît une baisse

Au niveau régional, il faut noter que Bruxelles connaît une baisse (anormale ?) de 30% sur les faillites des deux premiers mois de l’année, alors que les chiffres progressent de 23% en Région Flamande et de 9% en Région Wallonne.

Les faillites des jeunes entreprises de moins de 5 ans représentent 634 jugements sur le total de 1.717 des deux premiers mois, soit 37%. C’est un retour à la normale, qui tourne autour des 40%.

Notons enfin de près de 60% des faillites sont le fait des S(P)RL, qui représentent 32% de la population des entreprises actives. Chez les indépendants, la proportion n’est que de 23%, alors qu’ils représentent 42,50% de la population des entreprises actives.