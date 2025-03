Prix, temps pourri: le marché du vélo en recul de presque 5% en Belgique

Quelque 540.356 vélos ont été vendus en 2024 en Belgique, soit une baisse de 4,73% par rapport à l’année précédente, a révélé vendredi la fédération sectorielle Traxio Velo, lors d’une conférence de presse en marge de la 7e édition du salon Bike Brussels à Tour et Taxis.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce recul des ventes, à commencer par un contexte économique peu encourageant. “Les tensions géopolitiques, les marchés boursiers volatiles, ‘l’industrie manufacturière’ européenne sous pression: rien de tout cela n’est stimulant pour l’achat de biens d’investissement comme le vélo”, regrette la fédération.

À cela, il faut ajouter les dernières séquelles du Covid (des excédents de stocks débouchant sur des problèmes de cashflow, notamment) ou encore l’effet d’une météo particulièrement pluvieuse en 2024, assure Traxio Velo.



Concernant 2025, la fédération semble toutefois optimiste. “On pense que cette année est bien partie”, a confié le porte-parole de Traxio, Filip Rylant. “Déjà, parce que les séquelles liées au Covid sont majoritairement résolues. Mais également […] parce que de plus en plus de personnes ont accès aux ‘plans cafétaria’, ce qui favorise vraiment les ventes de speed pedelec et de vélos électriques”, a continué le porte-parole.

Vélos électriques



La montée en puissance des vélos électriques, qui représentent la majorité des ventes du marché (51%), a par ailleurs été soulignée par Traxio Velo. “En 2023, pour la première fois en Belgique, on a vendu plus de vélos électriques que de vélos mécaniques, et cette tendance s’est poursuivie en 2024”. Cela, bien que ce type de vélo a suivi la tendance générale de l’année dernière, enregistrant ainsi une baisse des ventes de 4,6% par rapport à 2023.



“Le vélo de gravel, le vélo pliant et le longtail électrique ont quant à eux enregistré les meilleurs chiffres de croissance, avec respectivement +8%, +5% et +4%”, a conclu Traxio Velo.