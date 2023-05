Ce jeudi soir, le premier Prix de l’Innovation Fédérale a été décerné. Il récompense la meilleure initiative innovante au sein de l’administration fédérale. L’initiative « Tech Forces against Drugs » des douanes (SPF Finances) qui vise à rendre plus efficace la lutte contre le trafic international de drogue à l’aide des nouvelles technologiques, a remporté cette première édition.

Le Prix de l’Innovation Fédérale a été décerné pour la première fois cette année sous l’impulsion de Petra De Sutter, Ministre de la Fonction publique (Groen), avec le soutien du SPF Stratégie et Appui (BOSA) et de son laboratoire d’innovation Nido. Par cette récompense, l’administration dit « vouloir mettre en avant le travail de fonctionnaires ambitieux et entreprenants et contribuer à stimuler l’innovation».

Pour cette première édition, pas moins de 48 initiatives ont été soumises par diverses organisations fédérales. Parmi celles-ci, un jury indépendant a sélectionné cinq finalistes qui se démarquaient en termes de nouveauté, d’impact et d’évolutivité. Les fonctionnaires fédéraux ont ensuite pu élire leur favori.

L’IA pour lutter contre le trafic de drogue internationale

Les douanes (SPF Finances) ont remporté le plus de voix grâce à leur initiative « Tech Forces against Drugs ». Cette dernière combine l’engagement de douaniers avec l’utilisation de l’intelligence artificielle, de systèmes de caméras et de capteurs avancés, tels qu’un « nez électronique ». L’initiative vise à rendre plus efficace la détection des marchandises illégales ou dangereuses qui transitent par les ports et les aéroports belges.

Une nouvelle plateforme IT est en cours de déploiement et les marchandises à risque seront désormais scannées à l’aide de systèmes de caméras avancés et de l’intelligence artificielle. Les marchandises seront « reniflées » à l’aide d’un nez électronique (e-nose), afin d’augmenter la probabilité d’attraper les contrevenants. Il s’agit d’une première mondiale dans ce domaine. Le projet sera lancé dans le port d’Anvers afin de lutter davantage contre l’importation de cocaïne.

L’équipe de l’initiative « Tech Forces against Drugs »

« L’administration opte résolument pour l’audace, » déclare la ministre De Sutter. « De l’extérieur, le cliché du fonctionnaire typique subsiste toujours, mais en interne, il est révolu depuis longtemps. Ces 48 réalisations prouvent que la fonction publique déborde d’inspiration, d’innovation et surtout de dynamisme. Je suis très fière de cette première édition du Prix de l’Innovation Fédérale, des efforts et de l’engagement déployés au cours de ce parcours inédit. »

« Grâce à ce prix, nous avons réussi à donner de la visibilité à de nombreuses initiatives d’innovation au sein de l’administration fédérale. L’initiative des douanes répond par exemple à un défi particulièrement pressant dans nos ports et nos aéroports. En mettant en lumière ces initiatives, nous accélérons l’innovation. Avec ce prix, nous encourageons également l’intrapreneuriat et le courage d’essayer de nouvelles choses et de remettre en question le statu quo« , déclare de son côté Frédéric Baervoets, responsable du laboratoire d’innovation Nido.

« Seamless ticketing », un processus simplifié d’achat de ticket de train

Quatre autres initiatives étaient en lice pour ce premier Prix de l’Innovation Fédérale. « Dans toutes ces initiatives, l’innovation se manifestait non seulement par le déploiement de nouvelles technologies, mais aussi par des changements au niveau des modèles d’entreprise, de la création de valeur pour les clients et des adaptations organisationnelles », explique le SPF Stratégie et Appui (BOSA).

Ainsi, la SNCB s’est démarquée avec son « seamless ticketing », un processus simplifié d’achat de ticket de train qui propose le meilleur tarif selon les données GPS et le profil du voyageur. L’outil numérique « Born in Belgium Professionals » de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) a séduit les votants par son partage de la situation psychosociale de femmes enceintes avec les prestataires de soins afin de permettre une prise en charge pluridisciplinaire et personnalisée. La plateforme de collaboration XR-Lab, de la Police et de la Défense développe, elle, des formations en réalité virtuelle.

Enfin, MyDIA, de l’Office national de la sécurité sociale (ONSS) est un assistant mobile pour les services fédéraux d’inspection sociale, permettant des contrôles plus rapides et plus efficaces en utilisant les données les plus récentes provenant de 11 bases de données différentes.