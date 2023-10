Private Equity Awards: Biobest, Agomab et VK récompensés

Pour la sixième fois consécutive, la Belgian Venture Capital and Private Equity Association (BVA) présente ses Private Equity Awards annuels. Les lauréats sont issus des secteurs de la biotechnologie, du biocontrôle et de l’ingénierie.

La Belgian Venture Capital and Private Equity Association (BVA) décerne ses prix dans trois catégories: Venture capital pour la meilleure histoire de start-up, Growth pour l’histoire de croissance la plus marquante et Buyout pour l’opération la plus médiatisée. Malgré les vents contraires macroéconomiques, les investisseurs en capital-risque et en private equity ont continué à soutenir l’économie belge en 2022. Les premiers sont importants pour les start-up et les entreprises en croissance. Les seconds misent davantage sur les secteurs et les entreprises déjà établis. Au total, ils ont investi 2,7 milliards d’euros dans 236 entreprises différentes. Selon les chiffres de la BVA, un peu moins de 6% de la population active belge, soit quelque 240.000 personnes, sont employées par des entreprises appartenant à ces investisseurs. Avec son prix annuel, l’association vise à mettre en lumière ces investisseurs et les entreprises de leur portefeuille. “Le partenariat entre les entrepreneurs et les investisseurs en capital fonctionne, et les investissements dans la croissance et

Malgré les vents contraires macroéconomiques, les investisseurs en capital-risque et en “private equity” ont continué à soutenir l’économie belge en 2022.

l’innovation contribuent directement à la création d’emplois et à la croissance économique”, a déclaré Sabine Vermassen, présidente de BVA et associée gérante du fonds de capital-risque Capricorn Partners, basé à Louvain.

Agomab Le graal de la biotechnologie

L’entreprise de biotechnologie Agomab, basée à Gand, a remporté le prix dans la catégorie Venture qui s’adresse aux jeunes entreprises. “Agomab a un palmarès impressionnant. C’est un bel exemple de la grappe biotechnologique en Belgique. Elle est partie d’une université et a ensuite réussi, avec ses investisseurs en capital-risque, à rassembler une équipe de haut niveau pour développer ses produits”, explique Sabine Vermassen.

Agomab a été fondée en 2017 par un groupe de chercheurs universitaires et d’entrepreneurs pharmaceutiques. Elle développe une technologie qui répare les tissus humains affectés par une blessure, une inflammation, une cicatrisation (fibrose) et une détérioration générale. Elle peut ainsi contrecarrer une éventuelle défaillance d’un organe. “Nous visons le saint-graal. Ce que nous faisons est vraiment une science révolutionnaire”, a déclaré le CEO néerlandais Tim Knotnerus dans De Tijd. La technologie est issue de l’autre succès biotechnologique belge, argenx. “Le produit n’est pas encore prêt, mais il est bien préparé”, a déclaré Sabine Vermassen. Agomab a un certain nombre de molécules en cours d’essais cliniques, mais aucune n’a dépassé la phase 1. La route est donc encore longue. Mais depuis sa création, elle a levé des capitaux à un rythme impressionnant. Cela prouve le fort intérêt pour la technologie. Après sa création, elle a levé 1 million de capital d’amorçage en 2018. Elle a ajouté 24 millions un an plus tard et encore 74 millions en 2021.

© National

Cette dernière levée de fonds a été prolongée lors de l’acquisition d’un concurrent espagnol en 2022, afin de renforcer son pipeline de médicaments potentiels. “Une démarche très audacieuse”, déclare Sabine Vermassen. Au total, l’entreprise a déjà levé 140 millions d’euros. Parmi les investisseurs, on trouve de grands noms des secteurs américain et européen de la biotechnologie et de la pharmacie. Pfizer est le plus connu. Elle collabore également avec de nombreuses universités et centres de recherche.

Biobest Ce n’est qu’un début

Dans la catégorie Growth, Biobest a remporté la première place. Ce spécialiste de la pollinisation naturelle et producteur de produits phytosanitaires biologiques s’efforce depuis 25 ans de rendre son secteur plus respectueux de l’environnement et de la nature. “Dans un marché où les géants de la chimie tiennent le haut du pavé, affronter la concurrence avec des produits biologiques et parvenir à se développer, c’est costaud”, déclare Daan De Wever, CEO de l’entreprise de télécommunications Dstny et membre du jury.

Biobest a été fondé en 1987 par le vétérinaire Roland de Jonghe. Il a élevé des bourdons et les a utilisés comme pollinisateurs biologiques. L’entreprise a également commencé à se concentrer sur les pesticides biologiques. Elle a misé sur le passage des solutions chimiques aux solutions biologiques. Depuis, elle est devenue un leader mondial dans son secteur, avec des succursales dans près de 30 pays et 2.000 employés.

Le chiffre d’affaires est passé de 30 millions d’euros en 2011 à plus de 320 millions l’année dernière. C’est surtout au cours des dernières années qu’il a augmenté de manière exponentielle. En 2018, il n’était que de 95 millions. «Il y a clairement un plan derrière cette croissance. Les récentes acquisitions le montrent, ajoute Daan De Wever. Même si nous pensons, avec le jury, que ce n’est que le début.”

Les investisseurs en croissance et en capital-risque ont joué leur rôle dans la réussite de Biobest. En 2007, l’entreprise est tombée dans l’escarcelle du holding industriel et société d’investissement Floridienne. Cela a mis un premier coup d’accélérateur à la croissance par le biais de nouveaux produits et d’une expansion à l’étranger. En 2018, les investisseurs Mérieux et Sofina sont entrés en jeu, ce qui a donné un coup de fouet à la croissance. Cela a permis à Biobest d’étendre son empreinte en Amérique du Nord par le biais d’acquisitions et de participations dans des leaders du marché local. La dernière levée de fonds réalisée en début d’année a valorisé l’entreprise à plus d’un milliard d’euros.

VK Une transition exemplaire

Le prix de la meilleure entreprise dans la catégorie des rachats a été décerné à la vente du bureau d’architecture et d’ingénierie VK. Cette entreprise appartenait depuis 2018 à l’investisseur belge en capital-investissement Down2Earth. Ce dernier a vendu VK l’année dernière à la société suédoise Sweco, l’une des plus grandes sociétés d’ingénierie d’Europe.

“VK est un excellent exemple de la transition qu’une entreprise peut effectuer en passant d’une entreprise familiale traditionnelle à une entreprise détenue par des investisseurs en private equity. L’excellente coopération entre Down2Earth et la direction est une histoire forte”, déclare Raf Moons, membre du jury et responsable du private equity chez BNP Paribas Fortis.

VK a été fondée en 1952 par Hubert Van Kerckhove. A en juger par le nom qu’il a donné à sa société, il n’était pas un grand génie du marketing à l’époque, mais lui et son fils Peter, qui est entré en fonction en 1987, ont réussi à préparer leur agence à une professionnalisation et à une croissance accrues. Cette évolution s’est accélérée sous la nouvelle direction en poste à partir de 2011. Depuis, VK est devenue une référence en Belgique dans les domaines de la construction, des soins de santé, de l’infrastructure et de l’industrie, les quatre domaines dans lesquels elle est active.

Après l’arrivée de Down2Earth, VK a elle-même procédé à plusieurs acquisitions locales, a pris pied aux Pays-Bas, au Luxembourg et au Royaume-Uni et a défini sa stratégie pour 2025. Le chiffre d’affaires est passé de 34 millions d’euros en 2018 à 76 millions l’année dernière. “La croissance, l’internationalisation et la numérisation que le Royaume-Uni a connues sont impressionnantes. En outre, l’idée ESG est fortement ancrée dans leur approche. Il s’agit donc d’un gagnant légitime”, déclare Raf Moons.