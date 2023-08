Pourquoi Amazon impose de nouveaux frais aux vendeurs tiers

Amazon facturera des frais supplémentaires aux vendeurs qui expédient leurs propres colis sans passer par ses services. Cette décision intervient alors que des menaces de poursuites antitrust planent sur le géant de l’e-commerce.

Vendeur chez Amazon, vous proposez des produits venus tout droit de vos propres entrepôts, sans passer par le service de livraison du géant d’Internet? Cette nouvelle pourrait vous concerner. À partir du 1er octobre, une nouvelle commission sera prélevée aux commerçants « infidèles », à savoir ceux inscrits au programme Amazon Seller Fulfilled Prime (SFP).

Ce programme permet aux marchands de mettre en avant leurs produits sur la plateforme et d’être éligibles à la livraison gratuite en un ou deux jours ouvrés sans pour autant être clients des services logistiques d’Amazon (connus sous le nom de Fulfillment by Amazon ou FBA). En d’autres termes, les vendeurs tiers stockent et distribuent eux-mêmes leurs colis.

À l’avenir, des milliers de marchands tiers devront payer à l’entreprise une commission de 2% sur chaque produit vendu. Des frais supplémentaires à première vue modestes… Mais ils s’ajoutent à des commissions qui ne cessent d’augmenter. Amazon facture non seulement entre 8 et 15% pour la vente de produits via sa plateforme mais les dépenses publicitaires – indispensables pour bien figurer dans les résultats de recherche – sont elles aussi devenues impayables. Bref, ce nouveau tarif semble pousser les vendeurs vers la fameuse formule Fulfillment by Amazon.

Une enquête antitrust se profile

Cette stratégie serait-elle un nouveau moyen pour le géant de la vente au détail de conserver plus de contrôle sur le processus logistique et de facturer potentiellement plus pour la livraison? C’est en tous cas ce que semblent croire les autorités. Le régulateur américain FTC serait en effet en train de préparer un procès antitrust contre Amazon.

Le gendarme américain de la concurrence accuse la boîte de favoriser les vendeurs tiers clients de FBA, notamment en leur permettant de mieux figurer dans les résultats de recherche et de bénéficier de la « boîte d’achat ». Cet outil permet aux acheteurs potentiels de mettre l’accessoire dans leur panier en un seul clic. Deux avantages non négligeables puisqu’ils améliorent la visibilité sur le site d’Amazon.

Si Amazon a tenté de se défendre, les faits sont là: le géant de l’e-commerce a, en 2019, livré la majeure partie de ses colis via ses propres services. Une stratégie qui semble porter ses fruits puisque la société a enregistré des résultats records cette année-là…