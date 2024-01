PostNL a traité moins de colis qu’attendu en 2023 et abaisse ses prévisions

L’entreprise postale néerlandaise PostNL a traité moins de colis que prévu l’an dernier, s’alarme-t-elle vendredi, contrainte d’abaisser ses prévisions annuelles pour 2023.

En outre, la population néerlandaise a davantage commandé d’articles auprès de grandes boutiques en ligne chinoises, des colis sur lesquels les marges de PostNL sont plus réduites.

L’entreprise postale s’attend désormais à réaliser un bénéfice d’exploitation (EBIT normalisé, ou résultat avant déduction des intérêts et des impôts) de 92 millions d’euros sur l’ensemble de l’année dernière. Il s’agit d’un résultat que PostNL avait pronostiqué dans un premier temps, au début de l’année 2023, avant de relever ses prévisions misant sur un bénéfice de 100 à 130 millions d’euros, a expliqué le directeur financier de la société, Pim Berendsen. Selon ce dernier, les prévisions les plus optimistes ne sont plus réalisables.

« Les conditions de marché sont restées très volatiles au dernier trimestre », analyse PostNL dans un communiqué. « Même si le volume de colis a augmenté, nous avons traité moins de paquets que prévu. Dans le même temps, nous avions déjà engagé des coûts afin de fonctionner à capacité maximale. Les volumes des clients internationaux ont encore augmenté mais les volumes intérieurs sont restés à la traîne. Le volume du courrier est, lui, resté inchangé. »

PostNL publiera ses résultats annuels le 26 février, dans lesquels il dévoilera également ses attentes pour 2024.