Point Chaud a 30 ans et des ambitions

Rachetée à son proprétaire français en 2014, l’entreprise dispose de 55 magasins en Wallonie et vise désormais la Flandre.

C’est en 1993 à Fléron que Didier Depreay a ouvert le premier Point Chaud de notre pays. Il met à la sauce belge une enseigne créée en 1980 en Bourgogne. Le concept français est alors novateur : assurer des cuissons en continu dans le point de vente pour proposer à tout moment des produits tout juste sortis du four.

Trente ans plus tard, Point Chaud est toujours là. Et même bien là puisqu’en 2014, Didier Depreay a racheté les actifs de la maison mère française et est devenu l’unique propriétaire de l’enseigne. Elle dispose de 56 points de vente dont un seul en France, à Dijon. Les 55 magasins belges (dont 13 en franchise) sont tous situés en Wallonie à l’exception de la station-service Esso d’Heverlee.

Point Chaud emploie 700 personnes (dont 100 chez les franchisés) et génère 80 millions d’euros de chiffre d’affaires. Une partie de ses revenus proviennent du B to B : Eurostar, Thalys, hôpitaux, maisons de repos, prisons, etc.

Point Chaud dispose à Alleur de quatre ateliers (briocherie, boulangerie, gaufres, etc.) qui fonctionnent sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Un cinquième atelier consacré à la baguette sera inauguré cet automne. Il sera alors temps de s’attaquer à la Flandre.