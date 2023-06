Plus de la moitié des entreprises belges ont payé leurs factures en retard l’an dernier

Plus de la moitié (56%) des entreprises belges n’ont pas payé leurs factures à temps l’an dernier, ressort-il d’une enquête d’Altares Dun & Bradstreet publiée jeudi. Avec l’Angleterre (57,2%) et l’Irlande (66%) en tête, la Belgique partage ainsi le podium des payeurs retardataires en Europe du Nord, selon le rapport de cet expert en données commerciales.

En 2022, il y avait en revanche 44% d’entrepreneurs qui effectuaient leur paiement dans les délais, contre 40% en 2019.

Selon l’étude d’Altares Dun & Bradstreet, qui s’est également penché sur l’influence de la taille des entreprises sur les délais de paiement, moins d’une grande entreprise sur cinq (18,8%) a payé ses factures à temps au cours du dernier trimestre 2022. De meilleures performances ont notamment été observées dans les plus petites structures (45,2% dans les délais), ainsi que les petites (39,2%) et moyennes entreprises (33,3%).

Le secteur des finances respecte les délais

Les tendances de paiement ont différé selon les secteurs. On retrouve les plus respectueux des délais dans la sphère financière (52,4%), le secteur des services (49,5%) et le domaine de l’agriculture, de la chasse et de la pêche (49,1%). En bas du tableau, l’industrie minière (34,6%) et les transports (35,8%) ont connu des fréquences de paiement moins fluides que les autres.

Ces retards de paiement de la part des entreprises sont parfois dus à des clients qui ne paient eux-mêmes déjà pas leurs factures à temps. La chasse aux factures en souffrance leur coûte ainsi près de 9,2 milliards d’euros par an, avait indiqué mercredi Intrum, un fournisseur de services financiers. Ces entreprises passent en moyenne 69 jours par an à relancer leurs clients pour qu’ils paient leurs factures.