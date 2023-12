Plus de 70% des supermarchés Delhaize en gestion propre ont trouvé un repreneur

Plus de 70% des 128 supermarchés Delhaize en gestion propre ont trouvé un repreneur indépendant, après une nouvelle vague de franchisation de 17 magasins, annonce lundi le groupe de distribution à l’issue d’un conseil d’entreprise.

En mars dernier, Delhaize avait annoncé sa volonté de faire passer sous statut indépendant les 128 magasins que l’entreprise détenait en propre jusqu’ici, donnant lieu à un important conflit social au sein de l’entreprise. Depuis des mois, les syndicats font en effet campagne contre ce projet, craignant une dégradation des salaires et des conditions de travail du personnel.« Il s’agit de la seule option pour continuer à investir dans un avenir durable pour Delhaize », avait justifié l’enseigne.



Près de 30 commerces ont entre-temps cependant déjà rouvert sous cette nouvelle forme de gestion.

La vague de franchisation annoncée lundi est la 5e du genre, après celles d’août, septembre, octobre et novembre. La marque au lion a désormais trouvé un gestionnaire indépendant pour 70% de ses supermarchés.

Parmi les 17 nouveaux repreneurs annoncés lundi, onze exploitent déjà un ou plusieurs autres magasins Delhaize, quatre sont d’anciens collaborateurs de l’enseigne et deux rejoignent l’entreprise pour la première fois. L’ouverture de ces succursales en tant que supermarchés indépendants est prévue entre mars et juillet prochains.

39 magasins en attente

En Wallonie, les magasins concernés par cette nouvelle vague de franchisation sont ceux de Lessines, Tubize, Bouge, Arlon et Herstal. A Bruxelles, un repreneur a été trouvé pour les supermarchés de l’Arbre ballon, du Karreveld et Léopold III. Enfin, en Flandre, ce sont les magasins de Sint-Michiels, Gent Ster, Beersel, Reet, Kontich, Kessel-Lo, Keerbergen, Houthalen et Waterschei qui passeront sous statut de franchisé courant 2024.

Il reste donc 39 magasins pour lequel une annonce se fait encore attendre. Elle devrait intervenir courant 2024, laisse-t-on entendre chez Delhaize, où on assure que le processus se poursuit et où l’on se dit convaincu que l’on trouvera un repreneur pour chacun des magasins. Selon l’enseigne, il en y a au moins un d’intéressé pour tous les supermarchés, et il y en a même deux voire plus pour 90% d’entre eux. Il n’y aura par contre plus de vague de franchisation en 2023.