Plus de 50% des investissements médias vont au digital

Les médias numériques ont raflé pour la première fois plus de la moitié des investissements publicitaires en 2022, ressort-il de la 13e édition de l’étude Matrix publiée mardi par l’association marketing de Belgique (Bam).

L’an dernier, les dépenses nettes en médias numériques se sont élevées à 969,1 millions d’euros, contre 935,6 millions en 2021 et 732,1 millions en 2020, chiffre la BMA. « Tant le montant que la part en pourcentage connaissent une forte progression par rapport aux années précédentes », constate l’association.

Selon cette étude, à laquelle ont pris part quelque 300 répondants, le référencement payant (SEA) arrive en tête des canaux digitaux les plus utilisés pour la publicité, grimpant de 18,3% en 2020 à 22,7% en 2022. La part des réseaux sociaux, en revanche, a diminué de 28% à 21,8% sur la même période. Le SEA constitue donc le principal canal utilisé, tandis que les annonceurs à budget réduit privilégient les réseaux sociaux, analyse la Bam.

Autre constat révélé par l’étude: la part du numérique est inversement proportionnelle au budget média. Les annonceurs qui investissent moins de 500.000 euros par an allouent en moyenne 70% de leur budget aux médias digitaux. « Les gros annonceurs disposent d’un budget plus important et peuvent donc se permettre d’investir dans les médias de masse hors ligne, ce qui fait que leur part dans le digital est proportionnellement plus faible », expliquent les auteurs de l’enquête.