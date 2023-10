Plus de 5 millions d’euros de cotisations sociales éludées par Ryanair en Belgique

Plus de 70 dossiers « sociaux » sont actuellement ouverts contre la compagnie irlandaise Ryanair en Belgique, lit-on vendredi dans Le Soir. Plus de 5 millions d’euros de lois sociales n’ont pas été perçus et quelque 1.014 travailleurs ont été illégalement détachés, ressort-il également des réponses des ministres du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) et de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) à une question parlementaire de la députée Cécile Cornet (Ecolo).

« Pas moins de 73 dossiers ont été ouverts contre Ryanair, dont 36 au cours des deux dernières années. Tous ces dossiers sont aujourd’hui dans les mains de la justice », explique le ministre Dermagne, qui confirme par ailleurs que la compagnie à bas coûts ne pouvait casser unilatéralement la convention collective qui règle les conditions de travail des pilotes, notamment sur leurs temps de repos (l’une des raisons justifiant les grèves des pilotes basés en Belgique ces derniers mois, NDLR) et qu’une négociation s’imposait.

Il apparaît en outre que le statut d’indépendant de certains pilotes de la compagnie ayant porté plainte contre leur employeur devant la justice belge n’était pas justifié ou réglementaire, selon la réponse qu’a apportée son collègue Vincent Van Quickenborne.

« Ensuite, l’ONSS et le Contrôle des lois sociales ont pu procéder au calcul des rémunérations dues en leur qualité de travailleur salarié, pour chiffrer les cotisations sociales éludées, les cotisations de régularisation représentant plus de 5 millions d’euros« , a fait savoir le ministre de la Justice.

Parmi les autres griefs reprochés à la compagnie, on retrouve aussi le détachement illégal de 1.014 travailleurs au sein du personnel de cabine et des lenteurs et erreurs dans les réponses apportées au personnel.

Les responsables de Ryanair ont été convoqués devant l’auditorat du travail du Hainaut en mai dernier. Ils n’y ont pas reconnu les manquements épinglés et déclaré qu’ils souhaitaient s’expliquer devant un juge.