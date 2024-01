Plus de 230.000 véhicules sont sortis de l’usine Volvo Cars à Gand

L’usine Volvo Cars à Gand a construit plus de 230.000 voitures en 2023, franchissant le cap des 200.000 véhicules assemblés pour la première fois depuis 2019, a indiqué l’entreprise automobile. Ces bons résultats interviennent après une importante chute de sa production, entrainée par la crise du Covid-19 et une pénurie de semi-conducteurs.

L’usine gantoise assemble les principaux modèles électriques de Volvo: les XC40 et C40, ainsi que les modèles un peu plus anciens V60 et V60CC. En 2023, 230.527 voitures sont sorties de sa chaîne d’assemblage. La production de la XC40 Recharge (entièrement électrique et hybride) a notamment augmenté l’année dernière, pour atteindre 88.137 véhicules, ce qui représente plus de 38% de la production totale de la société gantoise. La C40 Recharge a quant à elle été fabriquée à hauteur de 35.306 véhicules, soit 15% de l’ensemble de la production. Le modèle entièrement électrique EX30 sera également assemblé à Gand à partir de 2025.