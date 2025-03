Plus de 16.000 postes vacants dans le secteur de la construction

Près de sept entreprises du secteur de la construction et de l’installation sur dix (69%) sont actuellement à la recherche d’un ou plusieurs collaborateurs, selon une enquête d’Embuild, la fédération du secteur de la construction, menée auprès de 233 entreprises du secteur. Neuf entreprises qui veulent recruter sur dix (91%) qualifient leur recherche de nouveaux travailleurs de “problématique”.

Embuild précise en outre qu’il y a actuellement 16.224 postes vacants dans le secteur de la construction et de l’installation dans toute la Belgique.

Les entreprises du secteur essaient de pallier l’actuelle pénurie de personnel tout d’abord en sous-traitant à des entreprises belges (38%) ou étrangères (30%).

En outre, 22% des entreprises commencent leurs chantiers en retard et 14% d’entre elles limitent leurs offres, car elles ne pourront pas terminer le travail à cause de ce manque de personnel.

Embuild se dit “consciente qu’elle peut également jouer un énorme rôle pour attirer des jeunes (et moins jeunes) talents dans le secteur”.

“Même si vous n’avez aucune expérience dans le secteur, vous êtes le bienvenu”, déclare Niko Demeester, administrateur délégué d’Embuild, cité dans le communiqué. “La construction forme ses travailleurs elle-même. Tout ce qu’elle demande, c’est suffisamment de motivation et d’éthique de travail”.

La fédération du secteur insiste sur la variété de postes proposés. “L’époque où l’on pouvait nous résumer qu’à de la brique et du béton est bien derrière nous. L’IA, les drones, la réalité virtuelle et l’impression 3D sont omniprésents”, indique le communiqué d’Embuild. “Ces technologies permettent de rendre le travail sur chantier plus efficace, plus facile, plus sûr et plus propre”. De plus en plus d’emplois dans la construction sont des emplois de ‘back-office’, “citons le planning, l’administration, la vente, le marketing, la communication ou le conseil juridique, par exemple”.