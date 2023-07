Pirelli sous menace chinoise

Ce fleuron de l’industrie italienne a été placé sous la protection de l’Etat pour échapper à l’emprise de plus en plus forte du conglomérat chinois Sinochem.

En 2012, Mario Monti, alors président du conseil italien, avait mis en place le Golden Power, une procédure qui permet à la péninsule de protéger de visées étrangères ses entreprises stratégiques des secteurs des télécoms, de la mobilité, de la défense et de l’énergie. De huit cas la première année, les demandes d’intervention du gouvernement ont dépassé les 500 l’an dernier.

Lire aussi | L’Europe se protège des appétits étrangers

Alors que la procédure limitera la vente des sites italiens d’Electrolux au chinois Midea, elle vient également de ranger Pirelli, l’un des fleurons de l’industrie italienne, sous sa protection. Face aux ingérences de plus en plus inquiétantes du conglomérat chinois Sinochem, l’actionnaire principal non majoritaire, l’actuelle présidente du conseil Giorgia Meloni a ordonné que toutes les décisions stratégiques soient prises à une majorité de 80%, rendant de la sorte les voix des Italiens prépondérantes.