Pianos Maene, la première entreprise de pianos d’Europe

En 2019, la société Pianos Maene, établie à Ruiselede en Flandre- Occidentale, se portait acquéreuse d’Ypma Pianos, importateur des instruments haut de gamme de Steinway & Sons aux Pays-Bas.

Quatre ans plus tard, elle y ajoute les activités de la société néerlandaise Clavi’s Pianos, devenant première entreprise de pianos d’Europe. “Mon père était sacristain organiste et professeur de musique. En face, habitait un facteur d’orgues et accordeur de pianos qui lui a appris les bases du métier. C’est ainsi, qu’en 1938, tout a commencé”, commente le patron Chris Maene, aujourd’hui septuagénaire.

De la fabrication à la commercialisation, Maene couvre toutes les facettes du métier et est également, depuis le tournant du siècle, importateur exclusif de Stenway & Sons dans notre pays. L’entreprise occupe 117 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 22,5 millions d’euros.