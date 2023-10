Philippe de Selliers (CEO de Leonidas) : « La stratégie de ne pas augmenter les prix porte ses fruits »

En maintenant des prix attractifs pour tous, Léonidas réalise le meilleur chiffre d’affaires de son histoire et confirme le bien-fondé de cette stratégie. Trends Tendances a rencontré Philippe de Selliers, le CEO de Leonidas.

Trends Tendances : Leonidas a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 11%, le plus élevé de son histoire, comment l’expliquez-vous ?

Philippe de Selliers : Ce sont de très bons résultats qui confirment que notre stratégie de maintenir des prix bas était la bonne. J’explique ces résultats par trois éléments, les prix bas tout d’abord. En deux ans, on a augmenté nos prix de seulement 3%, ce qui est très faible. Si aujourd’hui, Leonidas offre un prix stable alors que les concurrents augmentent le leur, la qualité de nos produits nous rend incontournables par rapport à tous les autres. Ensuite, notre réseau de magasin de proximité s’est développé et amélioré et enfin, notre capacité d’innovation nous a permis de nous démarquer grâce à des éditions limitées de chocolats pour nos 110 ans.

Trends Tendances : La croissance s’est également accélérée cette année ?

Philippe de Selliers : Oui elle s’est intensifiée avec une augmentation de 17% du chiffre d’affaires. C’est une croissance très saine puisqu’elle est portée par tous les marchés où Leonidas est actif avec une hausse remarquable pour la Belgique (+13,6 %) mais également en France et dans les autres pays européens, à l’exception des Pays-Bas où nous avons connu quelques problèmes.

Trends Tendances : Leonidas est très présent dans les aéroports, comment se porte ce marché ?

Philippe de Selliers : Le Travel Retail se porte très bien, avec une hausse de 54,8 %. Nos parts de marché augmentent dans tous les aéroports importants.

Trends Tendances : Vous comptez encore agrandir votre réseau ?

Philippe de Selliers : On ne veut pas ouvrir des magasins pour le plaisir d’en ouvrir. Ces dernières années nous avons fermé certains magasins, nous en avons rénovés et certains ont changé de localisation. Pour la France et les Pays-Bas, le développement du réseau continu avec l’ouverture prévue de 50 magasins.

Trends Tendances : La plupart de vos magasins sont franchisés, quel regard portez-vous sur l’actualité ?

Philippe de Selliers : Je voudrais préciser que la moitié des nouvelles ouvertures sont réalisées par des franchisés qui ont déjà un magasin, cela signifie qu’ils sont satisfaits de Leonidas, ce qui est très important pour moi. Les franchisés sont le moteur de l’entreprise, il est nécessaire d’avoir une très bonne relation avec eux. Il me semble important de conserver des magasins intégrés afin de pouvoir tester nos innovations, emballages et présentations mais nous sommes un producteur et pas un distributeur, notre situation n’est donc pas comparable.