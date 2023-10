Pfizer abaisse fortement ses prévisions de ventes

Le laboratoire américain Pfizer a annoncé abaisser ses prévisions pour l’ensemble de son exercice 2023, en raison de ventes de produits (vaccin et traitement) liés au Covid-19 inférieures à ses attentes.

Les taux d’utilisation au niveau mondial du Paxlovid se situent actuellement légèrement au-dessus de ceux de l’an passé, mais ils sont inférieurs à nos premières anticipations », a expliqué le groupe dans un communiqué, au sujet de ce médicament prescrit aux patients souffrant du Covid-19.

Les ventes de son vaccin Comirnaty contre cette même maladie n’atteignent pas non plus les volumes attendus, a-t-il ajouté. Ses performances pour l’exercice en cours vont par conséquent en être affectées. Le chiffre d’affaires annuel devrait se situer dans une fourchette de 58 à 61 milliards de dollars, contre 67 à 70 milliards anticipés auparavant.

Son bénéfice net par action – référence pour les marchés – devrait ressortir entre 1,45 et 1,65 dollar contre 3,25 à 3,45 dollars anticipés auparavant. Albert Bourla, patron du groupe, a assuré dans le communiqué que « le portefeuille de Pfizer pour les produits non liés au Covid rest(ait) solide, et nous continuons à escompter que ces produits enregistrent une croissance de 6 à 8% de leur bénéfice opérationnel en 2023 ».

Le groupe a précisé avoir passé une charge pour dépréciation de ses stocks au troisième trimestre équivalente à 5,5 milliards de dollars, dont 4,6 milliards au titre du seul Paxlovid. Concernant ce médicament, il a en effet passé un accord avec le gouvernement américain pour reprendre un stock qu’il lui avait fourni en urgence (EUA) – l’équivalent d’environ 7,9 millions de traitements. Il prévoit une compensation en volume et non un remboursement financier.