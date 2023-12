Pascale Delcomminette (AWEX) : « non les entreprises wallonnes ne sont pas repliées sur elles-mêmes »

Dans notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z, Pascale Delcomminette, Administratrice générale de l’AWEX, fait part à Amid Faljaoui du dynamisme des entreprises wallonnes à aller chercher de nouveaux marchés pour exporter.

Pascale Delcomminette, Administratrice générale de l’AWEX, le souligne avec vigueur : non les entreprises wallonnes ne sont pas repliées sur elles-mêmes, mais concentrées sur les pays proches et européens, question de réalité économique. « Avec le Covid, bien évidemment, elles n’ont pas eu d’autres choix, déplore-t-elle. Et puis elles ont continué à rester davantage sur ces marchés-là, alors qu’avant le Covid, on avait un début de réouverture vers les marchés hors Union européenne. »

Et si l’administratrice entend bien diversifier les exportations de ces entreprises en dehors de l’Union européenne, elle précise néanmoins qu’une monnaie commune est un atout : «C’est plus facile en termes logistiques, c’est aussi plus simple ce sont des pays plus stables. Et c’est vrai que dans un monde mouvant, instable, les entreprises ont depuis quelques années cette tendance à rechercher un peu la stabilité, de sécurité. Mais à côté de cela, je constate aussi que certaines PME ont vraiment de plus en plus l’ambition aussi d’aller plus loin, de compléter un peu leur portefeuille de clients en allant au-delà des frontières européennes. »

L’occasion aussi de revenir sur la réorganisation de l’Awex (niveau aides, structure, accompagnement…) afin mieux servir les entreprises. “On le disait tout à l ‘heure, les crises s’accumulent. On a eu des appels au secours durant la crise Covid, donc on a élaboré une aide d’urgence à ce moment-là, et nous nous en sommes inspirés pour une réforme des aides qui aboutira dans les prochaines semaines, et qui sera mise en œuvre durant le premier semestre 2024”, conclut Pascale Delcomminette.