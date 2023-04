Pas de scission chez EY

Un désaccord profond entre Européens et Américains a signé la mort du projet.

Le projet s’appelait Everest. Annoncé à la fin de l’été dernier, il supposait la scission des activités d’audit et de consultance chez EY, l’un des Big Four. Etaient aussi prévus: le partage du réseau, de ses 45 milliards de dollars de chiffre d’affaires et de l’ensemble des ressources humaines et technologiques. Mais également l’entrée en Bourse de la partie consultance et le maintien (ou quasi) de la partie audit, toujours sous le nom EY, dans le réseau d’associés actuel.

Patatras! Sept mois plus tard, c’est l’embardée. Un désaccord profond entre Européens et Américains a signé la mort du projet. Même si la direction ne renonce pas à la scission à long terme, on ne voit pas trop comment elle va s’en sortir. La crise crée un problème de leadership clair et laisse des associés fâchés les uns avec les autres et des clients stupéfaits.

Le projet a clairement été torpillé par les Américains qui ne s’y retrouvaient pas du tout. Il faut dire qu’aux Etats-Unis, la réglementation est plus souple qu’en Europe où une entreprise qui audite ne peut plus vendre du conseil au même client.