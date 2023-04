Paris Match en crise avec le licenciement d’une membre de la Société des journalistes

« Notre liberté d’expression est attaquée (…) Jusqu’où cela ira-t-il ? », s’indigne jeudi la Société des journalistes (SDJ) de Paris Match, en plein bras de fer avec la direction de l’hebdomadaire après l’annonce du licenciement d’une de ses membres.

« Nous, membres de la société des journalistes, et représentants du personnel de Lagardère Media News, sommes choqués et indignés par cette action de la direction », affirment dans un communiqué commun la SDJ du magazine et les syndicats SNJ, SNJ-CGT, CFDT et FO.

La journaliste visée par la procédure a reçu une lettre de convocation « pour un entretien préalable à licenciement » jeudi, « alors qu’elle est actuellement en arrêt de travail », précisent les cosignataires de ce communiqué approuvé par une soixantaine de salariés.

Sollicitée par l’AFP, la direction de Paris Match a déclaré ne pas avoir « l’habitude de commenter les procédures individuelles en cours », tout en précisant que « la qualité de membre de la SDJ n’intervient en rien dans cette procédure ».

« Cette journaliste, en poste depuis 20 ans au journal, qui est l’une des voix représentant la majorité de la rédaction devant sa direction, a subi de fortes pressions au cours des dernières semaines, notamment en lien avec son mandat au bureau de l’association », assurent la SDJ et les organisations syndicales.

« Un deuxième membre du bureau de la SDJ, subissant ces mêmes intimidations, est également en arrêt maladie depuis dix jours », ajoutent-ils.

Un édito

Les tensions se sont considérablement accrues au sein de la rédaction lorsque la SDJ de l’hebdo s’est désolidarisée en février d’un édito de Patrick Mahé, directeur général de la rédaction, dans un courrier adressé à sa direction et à Constance Benqué, présidente du groupe Lagardère News, auquel le journal appartient.

L’édito critiquait la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui avait rappelé que le régulateur de l’audiovisuel, l’Arcom, pouvait retirer leurs fréquences aux chaînes ne respectant pas leurs obligations. Elle visait C8 (la chaîne de Cyril Hanouna) et CNews.