Pairi Daiza voit (très) grand

Les propriétaires Marc Coucke et Eric Domb inaugurent une entrée monumentale pour la nouvelle saison du parc et tablent sur près de 400 millions d’investissement dans les quatre ans.

Le bâtiment est digne des plus grands parcs d’attractions américains. Pour la saison 2023, Pairi Daiza s’offre une toute nouvelle entrée sous la forme d’une vaste galerie couverte de 216 mètres de long. Inspirée des verrières commerciales de la fin du 19e siècle, cette construction toute en transparence entend non seulement répondre aux défis opérationnels d’une fréquentation croissante, mais aussi camper les nouvelles ambitions du parc animalier.

Avec plus de 2 millions de visiteurs l’année dernière (dont près d’un quart de Français), Pairi Daiza doit en effet s’adapter à un flux grandissant de touristes, d’autant plus que son offre hôtelière inaugurée en 2019 rencontre un réel succès (90% de taux d’occupation en 2022). “Ces hôtels avec vue unique sur les animaux attirent de plus en plus de visiteurs étrangers, confie le copropriétaire Marc Coucke. Nous allons donc construire de nouveaux logements avec l’ambition d’attirer chaque année entre 3,5 et 4 millions de visiteurs. Et comme chaque euro qui rentre à Pairi Daiza est réinvesti dans le parc, cela nous permettra d’investir entre 350 et 400 millions dans les quatre ans qui viennent.”

Nouveaux mondes

Les projets ne manquent pas à l’agenda. Outre les 21 nouveaux hébergements prévus en 2023 (qui s’ajouteront aux 100 “logements immersifs” existants), Pairi Daiza prévoit de construire dans un avenir proche un monde japonais, un espace méditerranéen, un grand parc aquatique et, surtout, une immense serre tropicale qui sera la plus grande du monde. Déployée sur 4 hectares, ce “petit morceau de forêt équatoriale”, dixit le fondateur Eric Domb, sera une véritable prouesse sur le plan technologique qui nécessitera à lui seul plus de 120 millions d’investissement.

Ambitieux, l’ensemble de ces projets évalués à près de 400 millions d’euros sera à la fois financé sur fonds propres et via des prêts bancaires. Les 550 employés de Pairi Daiza seront bientôt rejoints par 50 nouvelles recrues, sans compter le petit millier de jobs étudiants prévus pour cette nouvelle saison 2023. Le mois prochain, des job days seront d’ailleurs organisés au sein du parc animalier.