Pairi Daiza, BTH et Ikoab: les trois Gazelles épinglées 2023 pour la province du Hainaut

Outre les trois Gazelles ambassadrices, nous mettons également à l’honneur dans chaque catégorie une Gazelle qui témoigne du dynamisme et de la diversité locale. Pour la province du Hainaut, nous avons sélectionné Pairi Daiza (grande), BTH (moyenne) et Ikoab (petite).

Grandes entreprises : Pairi Daiza

Première attraction touristique de Belgique, Pairi Daiza est une Gazelle historique qui ne cesse d’innover et d’investir durablement chaque année.

Lauréate en 2014 dans la catégorie des moyennes entreprises, Pairi Daiza est aujourd’hui une habituée du tableau des grandes entreprises où elle continue à s’illustrer régulièrement. “Pairi Daiza est une destination d’un jour ou de séjour et un parc animalier sans équivalent, rappelle Eric Domb, administrateur délégué. C’est la première attraction touristique de Belgique, élue ‘meilleur zoo d’Europe’ à trois reprises. Le parc est également classé trois étoiles au Guide Vert Michelin. Et ses logements avec vue sur les ours blancs, les morses, les manchots et les tigres de Sibérie ont emporté en 2022 le titre de ‘Meilleur nouveau concept hôtelier’ pour la Belgique et les Pays-Bas.”

Pairi Daiza affiche non seulement ses ambitions de croissance mais entend également être à la pointe des meilleures pratiques environnementales et devenir 100% vert d’ici 2032. En 2019, une installation de 62.750 panneaux photovoltaïques, sous forme de “carports” sur les parkings, est mise en service, couvrant l’ensemble des besoins électriques actuels du parc. Le surplus d’électricité (environ 20% en 2022) est réinjecté dans le réseau. “Dès le troisième trimestre 2023, une extension de 31.036 panneaux photovoltaïques sera opérationnelle, ajoute Eric Domb. Fin 2023, la puissance totale installée du parking solaire de Pairi Daiza devrait atteindre les 45 MW, ce qui devrait en faire le plus puissant parking solaire du monde.”

“Nous optimisons toutes nos consommations et intégrons, pour les nouveaux projets ou les aménagements d’installations existantes, les technologies durables les plus performantes. Par ailleurs, une nouvelle station d’épuration est en service depuis le 20 janvier de cette année. Elle est capable de traiter les effluents correspondant à une commune de 10.000 habitants.” Investisseur wallon de premier plan, Pairi Daiza s’appuie prioritairement sur des entreprises locales ainsi que sur des artisans et artistes pour mener à bien ses projets. Un programme d’investissement de 400 millions d’euros a été lancé en 2021, qui verra Pairi Daiza s’agrandir encore avec la création de quatre derniers mondes.

Moyennes entreprises : BTH

© pg

Fondée en 2015, BTH est devenue un acteur de premier plan dans les travaux d’accès difficile, en hauteur ou en milieu confiné, pour l’industrie.

Société de cordistes localisée à Hérinnes-lez-Pecq, Belgique Travaux en Hauteur (BTH) est une filiale du groupe français NA-Investissement. Implanté à Avelin dans les Hauts-de-France, ce dernier est spécialisé, au travers d’une série de filiales, dans les travaux d’accès difficile, en hauteur ou en milieu confiné. “Nous intervenons partout sur cordes, nacelles ou échafaudages pour tous travaux de maintenance industrielle préventive et curative, explique Cédric Monnaert, administrateur délégué de BTH et dirigeant associé du groupe NA-Investissement. Nos techniciens sont qualifiés dans différents corps de métier parmi lesquels on retrouve principalement des couvreurs, soudeurs, maçons et électriciens.” L’entreprise est active dans diverses industries: pétrochimie, agroalimentaire, énergie, automobile, aérospatial, cimenteries, etc.

“Nous sommes la société de cordistes la plus certifiée de Belgique grâce à la dernière certification Iso 9001, à laquelle s’ajoutent l’Irata (Industrial Rope Access Trade Association) et la certification VCA Pétro, précise Cédric Monnaert. Nous formons à la sécurité et aux travaux en hauteur les techniciens de métiers dont nous avons besoin. Notre première valeur est la sécurité des hommes et des sites. C’est grâce à nos équipes formées et titulaires des habilitations que nous pouvons effectuer ces interventions spécifiques.”

En Belgique, BTH réalise quelque 1.400 chantiers par an, pour l’essentiel en industrie (75%), le solde se répartissant entre génie civil (10%), bâtiment (10%) et travaux publics (5%). Depuis sa création en 2015, BTH a enregistré une belle progression. En 2017, elle réalisait un chiffre d’affaires de quelque 660.000 euros contre 2,5 millions en 2021, et annonce 3,6 millions pour l’exercice 2022. L’emploi a épousé la même courbe et est passé de six personnes il y a six ans à 30 aujourd’hui. “Le marché est en croissance. Nous sommes donc en permanence en recherche de nouveaux collaborateurs”, lance en guise de conclusion Cédric Monnaert.

Petites entreprises : Ikoab

© pg

Au départ active à Bruxelles, Ikoab a rapidement proposé son système de cohabitation haut de gamme dans les villes secondaires wallonnes, avec un succès croissant.

Le coliving est à la mode auprès des jeunes. Quoi de plus normal quand on voit les prix de l’immobilier qui ne cessent de grimper, surtout dans les métropoles. C’est donc naturellement que se sont créées ces dernières années diverses sociétés proposant ce nouveau système de cohabitation. Parmi elles: Ikoab, fondée par Fabienne Kaspers et Fabrice Milioni en 2016. “Au départ, Ikoab s’est développée sur le marché bruxellois, rappelle Amaury Michiels, qui dirige l’entreprise aujourd’hui avec Carl Romain. Mais au lieu de partir ensuite à l’international et de reproduire le modèle dans les grandes villes, nous avons décidé de nous focaliser sur les villes secondaires en Wallonie où il existe un réel potentiel.”

Le coliving s’adresse d’abord à un public de jeunes actifs, même si une maison pour “seniors” de plus de 45 ans vient de s’ajouter à l’offre. En pratique, Ikoab propose des chambres et parties communes entièrement meublées et équipées. Le cohabitant n’a à se soucier de rien ; la société de coliving s’occupe de l’ensemble de la gestion administrative de l’habitation. Sont également compris dans le prix: l’ensemble des charges, le nettoyage et l’entretien. Aujourd’hui, Ikoab gère une soixantaine de maisons pour le compte d’investisseurs privés. Une moitié à Bruxelles, une autre en Wallonie, pour un total actuel de 520 locataires. “Nous sommes présents à Charleroi, Liège, Mons et Arlon, précise Amaury Michiels. Mais nous allons encore nous développer dans d’autres villes dans les mois qui viennent. Il y a de réels besoins à combler.”

Basée à Charleroi, Ikoab s’implante dans les centres-villes où elle cible des immeubles à rénover. En tant que maître d’ouvrage délégué, elle remet l’habitation à neuf et aux normes. Elle est ainsi bien accueillie dans les administrations communales wallonnes qui voient là une opportunité de dynamiser leurs centres-villes. Autant dire que notre Gazelle n’a pas fini de galoper…