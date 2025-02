Pairi Daiza a généré 145,2 millions d’euros de retombées économiques en 2024, ressort-il des chiffres d’une récente étude sur le sujet révélés vendredi par la direction du zoo en présence du ministre wallon de l’Économie et de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet. Le parc hainuyer a aussi permis la création ou le maintien de 3.167 emplois. Au total, Pairi Daiza a accueilli plus de 2,65 millions de visiteurs en 2024.

Ces 145,2 millions d’euros comprennent 16,6 millions de retombées directes, liées aux dépenses des 653 employés du Parc, créant ainsi 831 emplois équivalents temps plein (ETP). Les retombées indirectes (99,7 millions), ont engendré 1.895 ETP via les relations commerciales du Parc avec ses fournisseurs et sous-traitants. Enfin, les retombées induites par les dépenses des visiteurs en hébergement, restauration et transport, représentent 28,9 millions d’euros et ont permis de maintenir 441 ETP supplémentaires. L’étude, menée par un consortium d’experts (EKLO, SEGEFA-ULiège et HEC-Consulting Group), montre aussi que Pairi Daiza a contribué aux recettes publiques avec 124,6 millions d’euros de retombées fiscales et parafiscales annuelles l’année passée, dont près de 734.000 euros directement perçus par la commune de Brugelette, où se situe le zoo.

“Pairi Daiza est devenu le site payant le plus visité du pays”, s’est réjoui Eric Domb, créateur et directeur du zoo. “Ce parc n’aurait jamais dû voir le jour, car si nous avions consulté des experts en marketing, ils nous en auraient dissuadés. Pairi Daiza est là pour démontrer que tout est possible. L’objectif de l’étude économique était de me rendre compte de ce que représente notre parc dans notre pays, dans notre région. Mon message, aujourd’hui, est de donner l’envie aux Wallons de se rendre compte qu’on peut réussir dans tous les domaines.”

“Le Parc Pairi Daiza est un véritable atout pour la Wallonie”, a déclaré Pierre-Yves Jeholet. “En Wallonie, on n’est pas assez fier de ce que l’on fait bien. On peut, je pense, établir un parallèle entre Pairi Daiza et le Circuit de Spa-Francorchamps dont les infrastructures sont essentielles et capitales pour l’économie wallonne. Un outil comme Pairi Daiza contribue aussi, comme le circuit automobile, à l’image internationale de notre Région.” “J’ai toujours défendu ceux qui entreprennent, qui créent de l’activité, de l’emploi et qui contribuent à l’image de la Wallonie à l’étranger. Pairi Daiza coche toutes ces cases”, a ajouté le ministre wallon.

“L’importance du Parc en tant que moteur économique de la région est une évidence : nous devons soutenir son développement qui allie économie, tourisme et respect de l’environnement. Toutes les branches du Gouvernement wallon sont aux côtés de Pairi Daiza.”