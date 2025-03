Selon le denier Baromètre de l’emploi de ManpowerGroup dévoilé ce mardi, les employeurs belges anticipent une activité de recrutement positive au cours du 2e trimestre 2025.

Le dernier baromètre ManpowerGroup* de l’emploi est sorti. Il révèle que 50% des employeurs belges prévoient de stabiliser leurs effectifs au deuxième trimestre 2025, tandis que 36% envisagent de recruter et 12% anticipent des réductions de personnel.

La Prévision Nette d’Emploi, après correction des variations saisonnières – soit le différentiel entre le pourcentage d’employeurs prévoyant des embauches et le pourcentage de ceux prévoyant des réductions d’effectifs – s’établit à +24%, en recul de 4 points par rapport au trimestre précédent. Il est toutefois en hausse de 2 points par rapport à la même période en 2024. La Belgique reste ainsi 4 points au-dessus de la moyenne de la région EMEA (+20%) et 1 point en dessous de la moyenne mondiale (+25%).

Résilience et prudence sur le marché de l’emploi

« Les résultats de notre baromètre pour le 2ᵉ trimestre 2025 montrent que les employeurs belges font preuve à la fois de résilience et de prudence dans un contexte économique complexe et incertain. Ils privilégient la stabilisation de leurs effectifs et une gestion rigoureuse des coûts, » explique Sébastien Delfosse, Managing Director de ManpowerGroup BeLux. « Le marché de l’emploi manque de dynamisme, et les employeurs qui recrutent le font de manière très ciblée, en fonction de leurs besoins d’expansion et de transformation, ainsi que des évolutions de la demande sur leur marché. »

Les recrutements sont principalement motivés par l’expansion des entreprises (40%) et le remplacement de personnel (30%). En revanche, les suppressions de postes sont justifiées par l’impact du contexte économique (28%), l’adaptation des effectifs à la demande (26%) et des restructurations (25%).

Des intentions de recrutement positives dans les 3 régions8

Les employeurs rapportent des intentions de recrutement positives dans les trois régions du pays : +28% en Flandre, +22% en Wallonie et +18% à Bruxelles. Toutefois, ces prévisions sont en recul dans les trois régions. En particulier à Bruxelles où la Prévision Nette d’Emploi perd 9 points d’un trimestre sur l’autre et 14 points d’une année sur l’autres. Le marché de l’emploi bruxellois est particulièrement tendu avec 76% des employeurs rencontrant des difficultés à pourvoir leurs postes vacants, malgré un taux de chômage élevé.

La région bruxelloise doit se doter au plus vite d’un gouvernement comme l’a appelé récemment avec insistance le Voka et Beci. Sébastien Delfosse Managing Director de ManpowerGroup BeLux

« L’emploi figure parmi les défis les plus importants en région bruxelloise où, sur les pénuries de talents, 76% des employeurs de la région – contre 72% au niveau belge – éprouvent des difficultés à remplir leurs postes vacants, malgré le taux de chômage qui reste très élévé. La région bruxelloise doit se doter au plus vite d’un gouvernement comme l’a appelé récemment avec insistance le Voka et Beci » ajoute Sébastien Delfosse.

Activités financières et de l’immobilier +41%

Les employeurs des 9 secteurs d’activité sondés en Belgique prévoient d’augmenter leurs effectifs d’ici la fin du mois de juin 2025. Comme lors du trimestre précédent, on observe des tendances contrastées selon les secteurs. Les intentions de recrutement sont très optimistes dans les secteurs des activités financières et de l’immobilier (+41%), des services de communication (+41%) et de l’IT (+35%). A l’inverse, les prévisions sont assez faibles dans les secteurs des Soins de santé/Sciences du vivant (+19%), des Services publics/Éducation/Autres (+13%) et de l’Énergie (+9%).

Bien qu’en progression de 6 points par rapport au trimestre précédent, l’activité de recrutement devrait rester assez modérée dans le secteur de l’Industrie manufacturière/Construction (+22%), tandis que les prévisions sont encourageantes dans les secteurs du Transport et de la logistique (+28%) et des Biens de consommation/Services/Horeca/Retail (+31%). Au niveau de la taille des entreprises, ce sont les employeurs occupant 50 à 249 personnes qui annoncent les prévisions les plus optimistes (+31%).

Une dynamique mondiale favorable de l’emploi

L’étude menée auprès de 40 000 employeurs dans 41 pays montre que 40 sur 41 affichent des perspectives d’emploi positives, seule l’Argentine étant à l’arrêt (0%). Les plus optimistes : Inde (+43%), États-Unis (+34%). En Europe (EMEA), la Prévision nette d’emploi est à +20% (+1 point sur un trimestre, +4 points sur un an). La Belgique se classe derrière le Royaume-Uni (+31%), les Pays-Bas (+27%), la Suisse (+26%), l’Irlande (+25%). Elle est devant l’Allemagne (+22%), la France (+20%), l’Italie (+18%), la Pologne (+17%), l’Espagne (+15%), l’Autriche (+12%), la Grèce (+7%), la Roumanie (+6%).

*Le Baromètre ManpowerGroup des Perspectives d’Emploi (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) pour le 2e trimestre 2025 a été mené en janvier 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 40.000 employeurs publics et privés (dont 524 en Belgique) dans 41 pays et territoires.