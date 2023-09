Olivier Vanderijst (Wallonie Entreprendre) : « La fusion n’a, en aucun cas, ralenti les services que l’on offre aux entreprises »

Résultat de la fusion de trois outils économiques et financiers wallons (Sogepa, SRIW et Sowalfin), Wallonie Entreprendre offre de la clarté aux entreprises wallonne en demande de soutien.

A la tête de cette nouvelle institution, Olivier Vanderijst a dû régler cette fusion. Comment a-t-il fait pour mettre tout le monde d’accord autour d’une même vision ? « La fusion n’a, en aucun cas, ralenti nos dossiers, nos financements, ou les services que l’on offre aux entreprises. À la fin août, on a investi à peu près 300 millions, c’est plus que ce que faisaient les 3 outils l’année dernière à la même date. On a octroyé des garanties pour 180 millions et on a accompagné quelques 3 000 entreprises », explique Olivier Vanderijst, le CEO de Wallonie Entreprendre, dans notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z.