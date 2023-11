L’entreprise pharmaceutique Novo Nordisk va investir plus de six milliards de dollars dans une nouvelle usine de pilules amincissantes. Le groupe n’est pour l’instant plus en mesure de répondre à l’énorme demande pour ces produits.

Novo Nordisk est notamment connu pour ses médicaments contre le diabète Wegovy et Ozempic, qui ont fait leur preuve aussi dans la perte de poids.