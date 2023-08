Nouvelle grève des pilotes belges de Ryanair les 14 et 15 août

Face à l’intransigeance de la direction de Ryanair, les pilotes de la compagnie à bas coûts basés à l’aéroport de Charleroi mèneront une nouvelle grève les lundi 14 et mardi 15 août prochains, annoncent lundi la CNE et l’ACV Puls. Il s’agira déjà de leur 3e action en moins d’un mois.

Les pilotes belges se sont en effet déjà croisé les bras à deux reprises, les week-ends du 15-16 juillet et du 29-30 juillet. Il s’agit de leur première action en semaine, à la fin toutefois du week-end prolongé de l’Assomption. Les pilotes de la compagnie irlandaise à bas-coût réclament toujours la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos.

Malgré plusieurs rencontres, aucune sortie d’impasse n’a encore pu être trouvée. « Nous n’avons reçu aucune proposition valable de leur part », déplore Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. « Tout ce que l’on reçoit, ce sont des menaces et des propositions illégales. »

Les syndicats chrétiens CNE et ACV Puls et la Belgian Cockpit Association (Beca), l’association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique, ont dès lors décidé d’écrire à Eddie Wilson, le CEO de la compagnie Ryanair. « Mais sa réponse est un copié-collé de ce que nous envoie jusqu’ici le directeur des ressources humaines », regrette le syndicaliste.

Plainte au pénal

Selon lui, le transporteur à bas coûts continue de demander à ce que certains pilotes retirent la plainte qu’ils ont déposée au pénal contre lui, « ce qui est impossible puisque les enquêtes ont déjà été lancées », rappelle Didier Lebbe. Ryanair continue en outre à modifier les horaires et temps de repos des pilotes, en allant à l’encontre d’une convention collective de travail expirant en octobre 2024, raison pour laquelle le préavis de grève des pilotes belges court jusqu’à ce moment-là. « Et ils remettent même en cause le système d’indexation des salaires en Belgique! », s’étonne le secrétaire permanent de la CNE.

Les syndicats et la BeCA en appellent donc au pouvoir politique afin de « faire cesser les agissements illégaux » de la compagnie.

Comme pour les deux précédents mouvements, la grève ne touchera que l’aéroport de Charleroi puisque plus aucun avion de Ryanair n’est basé à l’aéroport de Zaventem et que les vols y sont opérés depuis d’autres bases.