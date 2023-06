Nouvelle concession de presse: un troisième candidat surprise

Le délai pour faire offre pour la nouvelle concession pour la distribution des journaux et périodiques 2024-2028 a expiré ce jeudi. Le français Proximy est l’invité surprise de cet appel d’offres.

Bpost et PPP ont déposé leur candidature à la nouvelle concession pour la distribution des journaux et périodiques, dont la date limite était fixée à ce jeudi, annonçaient dès jeudi les quotidiens économiques. Ils assuraient déjà qu’un troisième candidat était dans la course. Le porte-parole du groupe, Jean-Clément Texier, a finalement confirmé l’information au Tijd : Proximy est candidat pour les deux lots. L’entreprise fait partie du groupe de médias français Riccobono, de la famille d’affaires du même nom.