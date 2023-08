Delhaize veut franchiser ses 128 magasins intégrés. La liste des 15 premiers magasins franchisés vient d’être annoncée.

Cinq mois après l’annonce choc du groupe Delhaize quant à son intention de franchiser ses 128 magasins intégrés, la direction et les syndicats se sont rassemblés une nouvelle fois autour de la table. On connaît désormais les noms des premiers magasins franchisés et de leurs repreneurs.

La direction de Delhaize a dévoilé lundi la liste des 15 premiers supermarchés en gestion propre qui seront repris par des entrepreneurs indépendants. Leur transformation se déroulera dans les prochaines semaines et leur réouverture en tant que supermarchés Delhaize indépendants est prévue dans le courant des mois d’octobre et de novembre.

Il s’agit des magasins de Recogne, Bouffioulx et Nivelles en Wallonie, Flagey, Boondael, Hankar et Mutsaard en Région bruxelloise, ainsi que Wilrijk, Deurne, Ronse, Grimbergen, Denderleeuw, Knokke, Izegem et Ypres en Flandre.

Cinq repreneurs exploitent déjà d’autres supermarchés

Delhaize indique avoir choisi les repreneurs au terme d’une « sélection minutieuse » afin de « garantir un avenir durable » aux supermarchés. Cinq des repreneurs exploitent déjà d’autres supermarchés Delhaize, cinq sont des collaborateurs de la marque au lion et cinq rejoignent l’entreprise pour la première fois.

Ypres Annelies Himpens Izegem Bjorn Hongenae Knokke Kris Bonne Denderleeuw Stijn Van Der Weeën Grimbergen Frédéric Van Wayenbergh Ronse Edouard Deprez Deurne Wim Vercammen & Kelly Vangeninden Wilrijk Guillaume Demeure Hankar Mathieu Van Heuverswyn & Hadrien de Cartier Mutsaard Farid El Kadri Boondael Anne Lefebvre Flagey Diego Louwers & Carlos Courtois Nijvel Bernard & Amédéo Courcelles Bouffioulx Benoit Barbier Recogne Jérôme Jamart

Delhaize assure par ailleurs qu’un repreneur sera trouvé pour les 128 supermarchés qui doivent être franchisés et s’engage donc à n’en fermer aucun « au moins jusqu’à la fin de l’année 2028 ». Tous ces magasins ont au moins un candidat repreneur. Delhaize annoncera la suite de la transition de supermarchés vers le modèle indépendant dans les prochains mois.

Tous les travailleurs conserveront leur emploi

La chaîne précise que tous les travailleurs des supermarchés concernés conservent leur emploi ainsi que leurs conditions de travail et salariales actuelles.

Ils en recevront la confirmation écrite dans une lettre signée par Delhaize et par le repreneur indépendant. L’entreprise confirme également les mesures d’accompagnement annoncées précédemment, notamment une prime de transition d’au moins 1.500 euros, le maintien de primes pour les collaborateurs en crédit-temps ou encore le transfert par défaut des heures supplémentaires restantes.

400 candidats, mais…

Cette annonce était crainte par les syndicats. “A partir de la semaine prochaine, à partir du 15 août, ils auront la possibilité de franchiser les magasins”, détaille Myriam Delmée, présidente du Setca, à la RTBF. Une annonce qui tomberait au mauvais moment, puisque que « la moitié des travailleurs sont en congé », regrette à son tour Rosetta Scibilia, déléguée CNE.

Au total, ce sont plus de 400 candidatures qui ont été envoyées à l’enseigne au lion. Mais parmi les potentiels repreneurs, des voix commencent à s’élever: les conditions de reprise des magasins prévues par Delhaize sont loin de plaire à tout le monde… Dans une lettre adressée à la direction, certains dénoncent même des conditions de reprise déséquilibrée, en faveur de Delhaize et pas des franchisés.

Bref, la santé financière des magasins inquiète. Il ne serait donc pas étonnant de voir l’un ou l’autre candidat se soustraire à ce plan de transformation.

Du côté des syndicats, on redoute toujours une purge dans le personnel. Ce qu’il risque bien d’arriver « dès lors que les contrats de franchise sont beaucoup plus stricts qu’auparavant, qu’ils [Delhaize, ndlr] laissent bien moins de liberté et que tout le personnel est à reprendre », estime Myriam Delmée. Selon elle, les futurs franchisés n’ont certainement pas besoin de tout le personnel. Le coût salarial n’en serait que trop lourd à porter pour eux. Ils finiront donc tôt ou tard par se séparer d’une partie du personnel qu’ils auront repris.

Mobilisation à Zellik

Si une liste de premiers franchisés était dévoilée aujourd’hui, les syndicats et le personnel se disaient prêts à riposter. Piquets de grève, mouvements de personnels… De nouvelles turbulences sont attendues dans les magasins concernés.

Ce lundi, les syndicats avaient de toute façon prévu de se mobiliser à l’extérieur du siège de Delhaize, à Zellik.