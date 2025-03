Northvolt: le champion européen des batteries pour voiture électrique se déclare en faillite

L’entreprise Northvolt, qui symbolisait la volonté de produire des batteries Made in Europe, a déposé son bilan en Suède.

La start-up suédoise, fondée en 2015, n’est pas parvenue à obtenir les financements nécessaires à sa relance. Placée sous la protection de ses créanciers en novembre 2024 afin d’organiser une restructuration et de rechercher de nouveaux investisseurs, elle comptait Volkswagen comme principal actionnaire.

Northvolt s’inscrivait dans les initiatives européennes visant à réduire la dépendance des constructeurs automobiles aux fabricants asiatiques, notamment chinois et coréens. L’entreprise ambitionnait d’atteindre 10 % du marché européen des batteries. Actuellement, le premier producteur de batteries pour automobiles en Europe est l’usine polonaise de LG Energy.

Plus de 10 milliards d’euros de financements

Northvolt avait réussi à lever plus de 10 milliards d’euros et employait jusqu’à 6 000 personnes. Cependant, elle rencontrait des difficultés à produire des cellules de batteries de qualité suffisante. Son taux de pertes (« scrap rate ») était trop élevé, pouvant atteindre 50 % au démarrage de la production. Cette situation entraînait une consommation excessive de liquidités, retardait la rentabilité et affectait les livraisons. En juin dernier, BMW avait d’ailleurs annulé une commande de cellules auprès de Northvolt, un premier signal visible des difficultés de l’entreprise.

Si l’Union européenne propose des financements et des subventions pour la recherche et le lancement de la production de batteries, le soutien durant la phase initiale de production – souvent appelée la « vallée de la mort » – reste limité. À l’inverse, les fabricants asiatiques, comme les chinois BYD et CATL (leader mondial), ont bénéficié d’un démarrage plus précoce et d’un soutien plus important, leur conférant une avance significative. Il en va de même pour les entreprises coréennes.

Tom Johnstone, président par intérim du conseil d’administration de Northvolt, a déclaré dans un communiqué :

« Ces derniers mois, Northvolt a recentré ses activités et réalisé plusieurs progrès. Nous avons accéléré la production pour répondre aux besoins de nos clients, réduit de 55 % les sorties de trésorerie opérationnelles, pris des décisions difficiles en suspendant ou reportant certains projets d’expansion, finalisé des cessions et livré notre premier million de cellules de batterie à un client européen. »

Les raisons de la faillite

« Malgré l’exploration de toutes les options disponibles pour négocier et mettre en œuvre une restructuration financière, y compris une procédure de réorganisation sous le chapitre 11 aux États-Unis, et malgré le soutien en liquidités de nos prêteurs et de nos principaux partenaires, l’entreprise n’a pas été en mesure d’obtenir les conditions financières nécessaires à la poursuite de ses activités sous sa forme actuelle. »