Nomics prête à passer à la vitesse supérieure

La firme liégeoise spécialisée dans les apnées du sommeil vient de lever 3,5 millions d’euros.

Le dépistage des apnées obstructives du sommeil, ce fut longtemps synonyme d’une nuit à l’hôpital avec la tête bardée de capteurs. La firme liégeoise Nomics a mis au point une alternative bien plus légère qui permet d’effectuer le test à domicile. Le patient place seulement deux capteurs (sur la mandibule et le front) reliés à une ceinture.

“Nous mesurons ainsi de manière très précise l’ouverture de la bouche tout au long de la nuit, explique Didier Leclercq, CEO de Nomics. Lorsqu’une personne a des troubles respiratoires du sommeil, les événements obstructifs sont fortement corrélés avec l’ouverture de bouche.” Ce dispositif est couplé à une plateforme d’aide à la décision pour les médecins.

Les produits de Nomics sont déjà disponibles en Belgique et en France et arrivent maintenant en Espagne et au Royaume-Uni. L’entreprise vient de lever 3,5 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques (le management, qui détient 20% de la société, Noshaq, le fonds Invest for Jobs) et du SPW. Ces moyens permettront d’amplifier la stratégie commerciale afin de faire décoller le chiffre d’affaires (500.000 euros) et de poursuivre le développement de la plateforme d’aide à la décision. Nomics emploie 10 personnes et prévoit d’engager cinq collaborateurs supplémentaires dans les 12 prochains mois.