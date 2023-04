Newtree Impact investit dans Fable Food et double sa participation dans Aqua-Spark

La société bruxelloise Newtree Impact va investir dans la start-up australienne Fable Food, qui produit et commercialise des alternatives à la viande, 100% neutres en carbone, à base de champignons Shiitake et ce, aux côtés de K3 Ventures et Blackbird Ventures et en collaboration avec AgFunder, annonce samedi un communiqué de la holding belge d’investissement.

Fable Food constitue le treizième investissement de Newtree Impact depuis son lancement en 2021, poursuit le communiqué. Au total, la holding a levé 11,6 millions d’euros depuis sa création en 2021.

Par ailleurs, la société spécialisée dans l’agroalimentaire à impact annonce également doubler sa première participation dans Aqua-Spark, pour un investissement total de 1,2 million d’euros. Aqua-Spark est une holding néerlandaise spécialisée en innovation technologique dans l’aquaculture responsable. Elle est le plus grand fonds d’aquaculture durable au monde, fort de plus de 300 investisseurs dans plus de 25 pays, note encore Newtree Impact.