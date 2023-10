Newtree Impact investit dans CropX, le spécialiste israélien de l’agriculture de précision

Newtree Impact, le holding à impact piloté par Benoît de Bruyn poursuit son chemin et vient d’ajouter une nouvelle perle au collier de ses participations qui sont une quinzaine désormais.

Newtree Impact enrichit régulièrement son portefeuille. La holding annonce ce mercredi un nouvel investissement, de 825.000 dollars, dans CropX Technologies, une entreprise basée à Tel-Aviv, avec également une implantation à San Francisco.

En avril 2023, CropX Technologies a réussi une nouvelle levée de fonds de près de 30 millions de dollars menée par le géant belge des canalisations et des systèmes de tuyauterie de pointe, Aliaxis. Et c’est à l’occasion de la réouverture de ce tour de table que Newtree Impact a pu accéder au capital de la société israélienne.

Agriculture de précision

CropX collecte, via des capteurs, des données sur les sols. Elle les analyse afin de fournir en temps réel aux agriculteurs des conseils et des informations agronomiques telles que le niveau d’humidité des sols ou encore l’état de santé des cultures. Les données et les solutions offertes par CropX facilitent une agriculture de précision. Elles renforcent l’efficacité de la culture tout en favorisant l’exploitation durable et respectueuse des terres.

« Grâce à sa technologie révolutionnaire, CropX Technologies est devenu un acteur incontournable d’une agriculture qui respecte les sols et renforce une utilisation équilibrée des ressources naturelles », souligne Benoît de Bruyn, fondateur et CEO de Newtree Impact. « CropX place des capteurs dans le sol qui vont mesurer la circulation d’eau, l’humidité, le PH,

etc… Et ces données sont mesurées en temps réel », poursuit le CEO de Newtree Impact. Ces données sont envoyées dans le cloud, agrégées à d’autres informations (comme la météo) et sont renvoyées à un logiciel qui permet à l’agriculteur de prendre une série de décisions qui permettront de réaliser des économies et d’augmenter la productivité.

Technologie et croissance

« Grosso modo, sur 80 types de cultures différentes, les spécialistes de CropX sont arrivés à pouvoir en moyenne réduire de moitié l’utilisation de l’eau et de produits chimiques et à augmenter de 20% le rendement… Ils en arrivent par exemple, sur des grandes plantations, à pouvoir décider de ne pas irriguer telle partie du champ parce qu’il va pleuvoir cet après-midi », poursuit Benoît de Bruyn.

C’est non seulement la technologie, mais aussi la croissance importante de l’entreprise qui a séduit Newtree Impact. « CropX Technologies connaît une forte croissance à la fois organique, mais également via des acquisitions », souligne Benoît de Bruyn. La société a acquis cette année m’entreprise californienne Tule Technologies. Elle avait acheté en 2021 la néerlandaise Dacom Farm Intelligence, en 2020 la néozélandaise Regen et en 2019 l’entreprise CropMetrics située dans le Nebraska.