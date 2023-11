Newtree Impact croit et investit dans le saumon végétal de New School Foods

Après le burger sans viande, le steak créé in vitro à partir de cellules souches animales, le saumon végétal pourrait débarquer dans nos assiettes. Et ce grâce à un investissement de la holding Newtree Impact dans la start-up canadienne New School Foods

Newtree Impact, spécialisé dans l’investissement alimentaire et durable, a annoncé un nouvel investissement. Cette fois, la holding mise sur New School Foods, une start-up canadienne, basée à Toronto, et qui crée des alternatives aux produits de la mer. Grâce à sa nouvelle technologie brevetée de congélation directionnelle, New School Foods propose des produits alimentaires, entièrement à base de plantes, mais « bénéficiant de la même texture, de la même saveur et des mêmes avantages nutritionnels que ceux des produits traditionnels ».

Nouvelle participation

Mais Newtree Impact n’est pas la seule à être entrée au capital de New School Foods. Protein Industries Canada, l’un des cinq pôles mondiaux d’innovation du Canada, a lui seul investi plus de 4 millions d’euros, sous forme non dilutive, sur les 10,5 millions d’euros levés par la start-up canadienne.

Ces nouveaux capitaux vont permettre à New School Foods de lancer son nouveau projet qui se veut révolutionnaire : à savoir créer et commercialiser un saumon entier de première catégorie, mais d’origine végétale. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de commercialiser ce nouveau produit sur le marché », explique Chris Bryson, fondateur et CEO de New School Foods. « En plus d’optimiser notre technologie de transformation des aliments, nous créons notre propre chaîne de production avec le soutien de nos partenaires. Cela nous permettra d’affiner la qualité de notre produit et de réduire les coûts afin de proposer cette nouvelle alternative à base de plantes au plus grand nombre de consommateurs. »

Un projet qui entend révolutionner positivement aussi bien les habitudes culinaires que l’environnement comme le souligne Benoît de Bruyn, fondateur et CEO de Newtree Impact : “Le secteur de l’agroalimentaire représente à lui seul un tiers des émissions de gaz à effets de serre à l’échelle mondiale et 90% des stocks de poissons sont aujourd’hui surexploités. Il est essentiel d’innover avec des solutions qui permettent de bénéficier d’une expérience culinaire de qualité, mais plus respectueuse de l’environnement. C’est la raison pour laquelle nous soutenons des start-up comme New School Foods qui crée dès aujourd’hui le saumon végétal de l’avenir”.

Pas à son coup d’essai

Une perle de plus à l’actif de Newtree Impact, qui enrichit régulièrement son écrin d’investissement. En effet, pas plus tard que début octobre de cette année, la holding avait annoncé un investissement, de 825.000 dollars, dans CropX Technologies, une entreprise basée à Tel-Aviv et spécialisée dans la collecte, via des capteurs, des informations agronomiques.

Pour être exacte, cette participation au capital de New School Foods constitue le 15e investissement réalisé par Newtree Impact depuis son changement de cap, passant de la petite restauration, le chocolat et le café bio, à une holding spécialisée dans l’investissement alimentaire et durable.

Outre New School Foods et Cropx Technologies, Newtree Impact a depuis lors investi notamment dans Fable Food (alternative à la viande à base de champignons), EvodiaBio (production d’arômes naturels), Algama (production d’ingrédients alimentaires à partir de microalgues) ou encore Proteon Pharmaceuticals (phages bactériens pour lutter contre l’augmentation de la résistance aux antibiotiques).