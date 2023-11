Musk: les conséquences « insensées » de la grève Tesla en Suède

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a jugé jeudi « insensé » que le soutien des postiers à la grève chez le constructeur de voitures électriques en Suède empêche la livraison des plaques d’immatriculation des nouveaux véhicules.

Des employés du secteur postal ont commencé lundi à cesser de livrer les sites et ateliers de Tesla, en soutien à la grève lancée par le syndicat de la métallurgie IF Metall contre le refus du constructeur de conclure une convention collective sur les salaires.

Cette décision pourrait empêcher les Tesla neuves de prendre la route car les plaques d’immatriculation délivrées par l’Agence suédoise des transports ne sont livrées que par le groupe postal Postnord, selon le quotidien Dagens Industri. Répondant à un utilisateur qui avait publié un message à ce propos sur X, anciennement Twitter, Musk, qui ne s’était pas encore exprimé publiquement sur cette grève, a répondu: « c’est insensé ».

Les nouvelles plaques d’immatriculation sont envoyées par Postnord, a confirmé dans un email à l’AFP Mikael Andersson, responsable des relations presse de l’Agence des transports. L’agence est liée par un contrat noué entre le groupe postal et les agences gouvernementales suédoises, a-t-il précisé. Outre IF Mettall, neuf autres syndicats ont annoncé des mesures de solidarité envers les salariés de Tesla, comme celui de la construction qui a annoncé qu’il cesserait la maintenance des sites Tesla à partir du 28 novembre.

Les conventions collectives constituent la base du modèle de marché du travail suédois

Négociées secteur par secteur, les conventions collectives constituent la base du modèle de marché du travail suédois. Elles couvrent près de 90% de l’ensemble des salariés suédois et leur garantissent des minimas salariaux et des conditions de travail. Bien qu’ils soient syndiqués, les ouvriers de Tesla ne bénéficient pas des conventions collectives sectorielles car leur entreprise n’a pas signé la convention. Le spécialiste américain de la voiture électrique a toujours rejeté les appels à la syndicalisation parmi ses 127.000 employés dans le monde.

Selon plusieurs médias suédois, ce mouvement de grève a pour l’instant un impact limité et IF Metall a accusé le constructeur automobile de casser le mouvement. Tesla a en outre trouvé d’autres moyens de livraison, notamment via le transport routier.