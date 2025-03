Multipharma clôture l’acquisition de 88 pharmacies Goed en Flandre

Multipharma a clôturé l’acquisition de 88 officines issues du réseau de la mutualité chrétienne (MC) flamande, a indiqué lundi le groupe pharmaceutique. Ces pharmacies appartenaient au détaillant de produits de soins de santé Goed, qui leur cherchait un acquéreur afin de se concentrer pleinement sur son offre de soins à domicile.

Ces projets d’acquisition avaient été annoncés à la fin du mois d’avril de l’année dernière. Goed souhaitait en effet renforcer son offre de soins à domicile, qui compte notamment 36 magasins spécialisés dans ce type de soins. Dans ce cadre, les centres auditifs de Goed avaient déjà été rachetés par Audika en 2023.

Un acquéreur avait ensuite été recherché pour les pharmacies, menant à la collaboration avec Multipharma. Ce dernier a en outre repris l’activité de grossiste en produits pharmaceutiques de Goed, ainsi que près de 430 employés.

Le réseau de Multipharma s’agrandit ainsi d’un tiers et compte désormais près de 320 officines. Ce rachat renforce par ailleurs le groupe en Flandre, explique son CEO Geert Reyniers. “Goed n’était présent qu’en Flandre, tandis que Multipharma l’était un peu plus à Bruxelles et en Wallonie. La répartition se fera désormais à raison d’un tiers dans chaque région.”

Six mois pour changer de nom

Peu de choses changeront dans un premier temps. Les pharmacies Multipharma et Goed continueront à fonctionner côte à côte. Comme “Goed” restera une marque de solutions de soins à domicile, les pharmacies rachetées par Multipharma devront toutefois changer de nom. “Nous avons six mois pour le faire”, a déclaré M. Reyniers. “Les pharmacies recevront d’abord un nom ‘neutre’, puis seront transformées pour correspondre à l’identité de Multipharma.”

Le groupe pharmaceutique s’attend à ce que l’ensemble du processus d’intégration – jusqu’à la fusion juridique des entités – dure entre trois et quatre ans.

L’Autorité belge de la concurrence (ABC) a approuvé cette acquisition sous conditions. Multipharma devra ainsi renoncer à quelques officines à Malines et à Willebroek, zones où son empreinte a été jugée trop imposante.

Les activités pharmaceutiques de Goed ont représenté un chiffre d’affaires de 169 millions d’euros et un bénéfice opérationnel de 3,3 millions d’euros en 2023.