Multi Clever Trade, LaCAR MDx Technologies et Ipsys Solutions: les trois Gazelles épinglées 2023 pour la province de Liège

Outre les trois Gazelles ambassadrices, nous mettons également à l’honneur dans chaque catégorie une Gazelle qui témoigne du dynamisme et de la diversité locale. Pour la province de Liège, nous avons sélectionné Multi Clever Trade (grande), LaCAR MDx Technologies (moyenne) et Ipsys Solutions (petite).

Multi Clever Trade

Avec sa marque de vêtements pour femmes, Easy Clothes, Multi Clever Trade poursuit sa croissance, notamment outre-Atlantique où les résultats dépassent les prévisions.

Fondée il y a moins de 10 ans par Marine Grosjean et Martin Duchesne, la marque Easy Clothes s’est rapidement imposée auprès du public féminin en France et en Belgique, ses deux premiers marchés. A tel point qu’elle a réalisé le doublé l’année dernière en devenant ambassadrice liégeoise et nationale wallonne des grandes entreprises liégeoises. “Nous avons enregistré un recul de 13,9% en 2022, explique Martin Duchesne, à relativiser avec la baisse générale pour la vente de vêtements qui a été de 23%, notamment suite aux problèmes de livraison liés à la production en Chine.”

Nous allons être plus actifs sur les réseaux sociaux, non seulement Facebook et Instagram mais aussi TikTok.” – MARTIN DUCHESNE, CEO

Début 2023, Easy Clothes a retrouvé le chemin de la croissance, notamment aux Etats-Unis. “Nous avons lancé une société aux Etats-Unis fin 2021 avec l’objectif de réaliser 250.000 dollars de ventes la première année, et nous avons atteint 1,3 million, ajoute-t-il. Les premiers mois de cette année sont prometteurs.” Pour autant, la société n’oublie pas son premier marché, la France, où elle a effectué l’an dernier une tournée dans six villes (Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris) avec l’ouverture durant trois semaines d’un pop-up store à chaque étape. “Nous avons créé une vraie boutique avec comptoir, rayons, cabines d’essayage, etc., pilotée par une équipe de cinq personnes, précise-t-il. Cette initiative a rencontré un grand succès et a permis d’accroître notre notoriété.”

Dans les années qui viennent, Easy Clothes ambitionne de poursuivre son développement tant aux Etats-Unis en se concentrant davantage sur la masse qu’en Europe où elle privilégie la marge. Sur le Vieux Continent, elle a dans sa ligne de mire l’Allemagne, qui peut lui offrir de belles perspectives de croissance. “Par ailleurs, nous avons investi dans une technologie Spotify +, déjà utilisée outre-Atlantique, afin d’être plus efficace et d’avoir une meilleure connaissance de notre clientèle. Nous allons également être plus actifs sur les réseaux sociaux, non seulement Facebook et Instagram mais aussi TikTok”, conclut Martin Duchesne.

LaCAR MDx Technologies

HÉLÈNE HIERTZ, CÉCILE DETIFFE et AXEL COLLARD © pg

LaCAR MDx Technologies est spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour le diagnostic moléculaire génétique qu’elle exporte dans toute l’Europe.

La société a été créée il y a 10 ans par Arnaud Allaer, explique Axel Collard, chief commercial officer. Elle développe des solutions qui facilitent le diagnostic génétique pour des analyses de routine. Ce qui nous distingue sur le marché du diagnostic moléculaire, c’est que nous proposons des tests sans extraction d’ADN grâce à la technologie LAMP (loop-mediated isothermal amplification) permettant d’obtenir des résultats plus rapidement à un coût moindre. Nos solutions sont adaptées à tout laboratoire, quelle que soit sa taille.” Les produits mis au point par LaCAR MDx aident au diagnostic de pathologies telles que les maladies thrombophiliques, les intolérances alimentaires et les maladies auto-immunes. L’entreprise développe également des solutions pour la pharmacogénétique.

Le rapprochement avec ZenTech permet d’élargir notre zone commerciale.” – HÉLÈNE HIERTZ (PRODUCT SPECIALIST), CÉCILE DETIFFE (QUALITY MANAGER) ET AXEL COLLARD (CHIEF COMMERCIAL OFFICER)

Entre 2013 et 2017, la société de biotechnologie implantée dans le Liege Science Park a travaillé à la mise au point de ses produits. Elle a ensuite démarré la phase de commercialisation qui s’est accompagnée d’une belle croissance. Dans la foulée, elle a quadruplé ses effectifs qui sont passés de 7 à 30 collaborateurs et a déménagé dans un nouveau bâtiment. Ses produits sont exportés dans toute l’Europe, soit en direct, soit via des distributeurs. En mai de l’année dernière, LaCAR MDx a repris ZenTech, société liégeoise spécialisée dans le diagnostic néonatal de routine, afin de mettre en commun leurs compétences technologiques.

“Outre la complémentarité de nos produits, ce rapprochement nous permet également d’élargir notre zone commerciale, ajoute Axel Collard. Alors que nous ne sommes présents qu’en Europe, ZenTech est active en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, nous ouvrant ainsi des perspectives de croissance sur de nouveaux marchés.” L’union de ces deux fleurons biotechnologiques liégeois les renforce également pour répondre au nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVDR).

Ipsys Solutions

AISSA HARIKA © pg

Fondée en 2013, Ipsys Solutions offre une large palette de solutions et services ICT aux entreprises et institutions publiques.

En l’espace de 10 ans, Ipsys Solutions a enregistré une croissance solide et régulière qui lui vaut de figurer cette année à la deuxième place de notre classement. L’aventure a débuté en 2013 avec quatre personnes pour arriver aujourd’hui à près de 70 collaborateurs actifs partout en Belgique francophone. Outre son siège social situé à Liège, la société dispose également d’un bureau à Diegem. “Tout le monde, chez Ipsys Solutions, est libre de travailler où bon lui semble, souligne Aissa Harika, CEO. Beaucoup d’entre nous travaillent à distance, avec la même efficacité qu’au bureau. Nous avons d’ailleurs été parmi les pionniers de cette organisation du travail.”

Notre approche est pragmatique et nous sommes agnostiques d’un point de vue technologique.” – AISSA HARIKA, CEO

Ipsys Solutions compte de multiples compétences telles que techniciens, développeurs, ingénieurs, câbleurs, installateurs, informaticiens, superviseurs, responsables de projet, etc., qui lui permettent de fournir une large gamme de solutions et services ICT aux entreprises et institutions publiques. “Nous sommes actifs dans six domaines: la connectivité, la vidéosurveillance, l’impression, les réseaux, les espaces de travail et les solutions de paiement, précise le CEO. Nous travaillons en partenariat avec Orange et d’autres partenaires qui vont nous accompagner afin de répondre aux besoins des clients. Notre approche est pragmatique et nous sommes agnostiques d’un point de vue technologique.”

La clientèle d’Ipsys Solutions se recrute parmi les PME ainsi que les grands groupes actifs dans de multiples secteurs tels que l’industrie, le transport, les services, le retail, etc. Parmi ses clients figurent également des entreprises et services publics, notamment dans le domaine de la santé avec les hôpitaux et les maisons de retraite.

“Nous sommes un one stop shopping. Avec l’explosion des besoins de connectivité, le défi consiste à entretenir les réseaux de plus en plus complexes des entreprises et garantir leur fonctionnement optimal en tenant compte des différents outils, solutions et usages à supporter. La convergence des technologies IP est donc aujourd’hui omniprésente et cruciale”, conclut Aissa Harika.