Mouvement de grève chez De Lijn après l’annonce de la fermeture de plusieurs sites

La société de transports publics flamande De Lijn a annoncé jeudi une importante réorganisation de ses sites. Quatre dépôts seront rénovés et treize nouveaux dépôts/centres de maintenance seront construits, mais d’autres – englobant 280 emplois (équivalents temps plein) – seront fermés et intégrés à des sites voisins. Les chauffeurs et techniciens y seront alors transférés. Après cette annonce, un mouvement de grève spontané a éclaté dans le Brabant flamand et en Flandre occidentale.

De Lijn explique que huit dépôts sont trop petits, trop vétustes et ne répondent pas aux critères définis par la société. Il s’agit des sites d’Aarschot, Dixmude, Geluwe, Londerzeel, Mol, Tremelo, Westerlo et Zwevezele. Les chauffeurs concernés déménageront dans un dépôt voisin d’ici le 1er juillet 2025.

Selon De Lijn, plusieurs centres de maintenance ne répondent plus non plus aux standards actuels et ne permettent pas l’entretien de véhicules modernes. Les activités de Berchem (Zurenborg) et de Malines seront donc transférées à Rumst. Le dépôt d’Anderlecht ne sera par contre pas fermé mais la maintenance sera effectuée à Dilbeek et Leerbeek.

Le centre de Lanaken sera lui intégré à celui de Winterslag (Genk) et les activités de Kessel-Lo seront transférées dans un nouveau centre sur le site existant de Louvain Nord.

« En tant qu’organisation, nous comprenons parfaitement que ces changements peuvent avoir un impact important sur nos travailleurs », ajoute Ann Schoubs, directrice générale de De Lijn. « Un déménagement nécessite une grande adaptation. Nous prévoyons donc une vaste communication interne, des moments de contact dans les dépôts et centres de maintenance concernés, où les managers sont disponibles pour toutes les questions et préoccupations, et un accompagnement individuel pour tous les chauffeurs et techniciens concernés afin que le changement de lieu de travail se déroule au mieux. »