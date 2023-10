Mithra reporte à plus tard la discussion sur la rémunération des administrateurs

Dans un communiqué publié ce mardi, la biotech Mithra annonce avoir retiré un sujet sensible des points que son assemblée du 30 octobre devait aborder.

Plus précisément, le conseil d’administration proposera aux actionnaires de ne pas aborder les sujets de la rémunération des administrateurs et de la nouvelle politique de rémunération projetée par la société, et de les reporter à plus tard.

« Le conseil d’administration de Mithra souhaite concentrer l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale spéciale et extraordinaire sur l’approbation des warrants d’Armistice (un partenaire financier de Mithra, NDLR) et éviter les distractions avec d’autres sujets. Il recommande donc de reporter le point concernant la rémunération des administrateurs à une prochaine assemblée, explique le président de Mithra Christian Homsy dans un communiqué. La demande de report sera formulée lors de l’assemblée générale spéciale du 30 octobre en séance.

Le conseil d’administration prévoit de réintroduire le point à l’ordre du jour pour approbation par les actionnaires lorsque le processus de recrutement de nouveaux membres du conseil d’administration aura lieu et que les candidats seront proposés pour nomination aux actionnaires », ajoute-t-il.